По результатам проведенной менеджментом компании встречи с рейтинговым агентством АКРА 26 февраля 2020 года рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Россети» по национальной шкале на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный».

В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического развития группы компаний «Россети», ожидаемые операционные, инвестиционные и финансовые результаты деятельности группы по итогам 2019 года.

В качестве основных факторов при оценке «Россетей» рейтинговое агентство АКРА приняло во внимание высокую системную значимость компании для российской экономики, монопольное положение в электросетевом комплексе, высокую рентабельность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности.

Данный уровень рейтинга является наивысшим по рейтинговой шкале агентства.

«Мы благодарны рейтинговому агентству за объективный подход в оценке компании и работы менеджмента. Подтверждение рейтинга на уровне ААА (RU) свидетельствует о высоком кредитном качестве ПАО «Россети». Мы и дальше намерены руководствоваться принципом повышения эффективности деятельности электросетевого комплекса, а также прилагать усилия по повышению инвестиционной привлекательности компании», - прокомментировал исполняющий обязанности Генерального директора по стратегии Егор Прохоров.

Впервые кредитный рейтинг «Россети» был присвоен в марте 2018 года. Более подробно ознакомиться с кредитным рейтингом компании можно на официальном сайте агентства www.acra-ratings.ru.