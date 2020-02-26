Согласно данным итальянского системного оператора Terna, в январе 2020 г. спрос на электроэнергию по стране в целом составил около 27,5 млрд кВт*ч, что на 4% меньше, чем в январе 2019 г. По регионам показатели также были отрицательными: - 3,5% на севере, - 4,7% в Центральной Италии и - 4,6% на юге.

Спрос на электроэнергию был на 87,9% удовлетворен за счет внутренней выработки и на 12,1% за счет трансграничных поставок (см табл.)

Максимум нагрузки был зафиксирован 22 января с 11:00 до 12:00 и составил 51 554 МВт, что на 3,7% ниже, чем в январе 2019 г. В покрытии максимума нагрузки доля ТЭС составила 61%, ветровых и солнечных станций – 17%, ГЭС – 14%, трансграничных поставок – 7% и геотермальных станций – 1%.

Официальный сайт Terna