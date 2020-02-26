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Законотворчество (постановления)

Минфин объяснил сокращение числа способов закупок в новом законопроекте

Минфин объяснил сокращение числа способов закупок в новом законопроекте

26 февраля 2020, 17:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНФИН, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОСЗАКУПКИ

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Сокращение количества способов закупок до трех (конкурса, аукциона и запроса котировок) в поправках к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) связано с невостребованностью и сложностью других процедур, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на пресс-конференции в ТАСС.

"Есть статистика применения способов. И все двухэтапные конкурсы, и конкурсы с ограниченным участием составляют менее 1% от всех используемых способов закупок. То есть на практике они абсолютно не востребованы", - пояснил Лавров. "Чем проще считается система, тем она в целом эффективнее, а мы слишком усложнили конструкцию, сделали плохо и заказчикам, и поставщикам. У нас нет сейчас опасений, что мы здесь уберем какой-то очень нужный и востребованный способ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение количества способов закупок до трех наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.

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Компания: ТАСС

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