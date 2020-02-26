Правительство РФ поручило Росимуществу принять в федеральную собственность ряд объектов движимого и недвижимого имущества в Крыму, находящегося сейчас в госсобственности республики, а затем передать их АО "Крымэнерго" (Симферополь), на базе которого планируется консолидировать электросети региона.

Имущество передадут акционерному обществу в безвозмездное пользование, говорится в правительственном распоряжении от 21 февраля, размещенном в среду на портале нормативных правовых актов. Минэнерго и Минэкономразвития РФ после этого должны в течение полугода предоставить в кабмин предложения о порядке дальнейшего использования имущества.

Среди прочего речь идет о подстанциях (ПС) 330 кВ "Джанкой", 220 кВ "Красноперекопск", "Камыш-Бурун" и "Насосная-2", 110 кВ "Ялта", "Гурзуф", "Гаспра", "Алупка", "Старый Крым", 110/10 кВ "Восход" и "Шарха", 110/35/6 кВ "Подгорная", а также трех воздушных линий (ВЛ) 220/330 кВ и четырнадцати ВЛ 110 кВ.

В декабре 2019 года правительство издало распоряжение, которым "Крымэнерго" передаются ПС 330 кВ "Западно-Крымская" и "Островская", 220 кВ "Феодосийская", "Донузлав", "Насосная-3", 110 кВ "Артек", "Дарсан", "Массандра" и "Саки", 110/35/10 кВ "Судак".

В настоящее время "Крымэнерго" на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В дальнейшем предполагается, что 50% акций останутся у Росимущества, еще 50% получат местные власти. Схема владения компанией пока не финализирована.

Минэнерго ранее отмечало, что "Россети" не будут управлять электросетями Крыма, сетевое хозяйство региона консолидируют на базе АО "Крымэнерго". Активы будут переданы этой компании в несколько этапов. "Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны — в АО", — поясняло профильное министерство.

ГУП "Крымэнерго" — крупнейшая энергетическая компания Крыма, была создана в апреле 2014 года, находится в собственности Минтопэнерго республики. Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км ЛЭП.