Пешков И. Б., почетный президент АЭК (слева) Мещанов Г. И., президент-председатель правления АЭК Сахарова Н. В., генеральный директор АЭК

75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация «Электрокабель» начало свою работу в г. Аджман, Объединенные Арабские Эмираты 26 февраля 2020 года. Команда портала RusCable.Ru принимает активное участие в мероприятии и готовит для наших читателей подробный репортаж. Первая часть оперативных фотографий с места событий уже доступна для просмотра в галерее портала.

С приветственным словом традиционно выступил Геннадий Мещанов — Президент-Председатель Правления Ассоциации «Электрокабель» и рассказал о текущем состоянии кабельной промышленности. Участникам конференции, руководителям и ключевым специалистам компаний производителей, поставщиков кабельно-проводниковой продукции и материалов для кабельной промышленности, был представлен доклад, основанный на статистических данных АЭК и прогноз на 2020-2021 годы. Содокладчиками так же выступили представители Украины и Белоруссии, которые поделились особенностями местного рынка и сложностями в развитии, вызванными политической ситуацией.

В работе собрания также принимает участие Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», члена «Ассоциация «Электрокабель». Более плотное участие в работе организации, предоставляет порталу RusCable.Ru возможность вносить свои предложения в развитие отрасли, понимать изнутри происходящие на рынке процессы, для того чтобы в полной мере и более оперативно доносить информацию до всех специалистов кабельной промышленности.

Вторым докладчиком стал Эндрю Шоу (Andrew Show), генеральный директор завода Ducab (Объединенные Арабский Эмираты). Он кратко рассказал об истории развития кабельного производства Ducab, основании завода и текущем состоянии дел на предприятии. Он отметил много общих моментов, характерных как для рынка России, так и для рынка ОАЭ.

Адаптированные версии докладов и презентаций будут доступны на RusCable.Ru в ближайшее время. Следите за анонсами и обновлениями.

Выездное заседание продолжается. В ближайшее время мы дополним информацию о докладах и фотографии в альбоме.