Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» продолжают работу по подключению к своим сетям фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах, хуторах и поселках в рамках реализации федерального национального проекта по здравоохранению. В январе к сетям компании присоединено еще 11 медицинских учреждений общей мощностью 135 кВт.

Так, в Палласовском районе готовы к работе 3 новых ФАПа: в с. Старая Иванцовка, п. Лиманный и п. Ромашки. Для этого специалисты компании установили 18 железобетонных опор и фонарей уличного освещения, произвели монтаж 100 м самонесущего изолированного провода, установили уличные приборы учета и оборудовали проводку внутри зданий. Помимо медицинских учреждений энергетики «Россети Юг» присоединили к своим сетям две блочно-модульные котельные в Суровикинском районе, коровник, овощехранилище и полевой стан в крестьянско-фермерских хозяйствах Городищенского района. Общая мощность присоединенных объектов составила 231 кВт.

В первый месяц года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к своим сетям 118 потребителей общей мощностью 1,67 МВт. За это время в волгоградский филиал поступило свыше 19 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 13,9 МВт.