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Инвестиции (проекты)

В Рязани выбрали подрядчика, который построит крытый каток в Горроще

В Рязани выбрали подрядчика, который построит крытый каток в Горроще

26 февраля 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Рязани выбрали подрядчика, который построит крытый каток на улице Шевченко. Результаты опубликовали на сайте госзакупок. Возведением объекта займется производственный кооператив «Квант», зарегистрированная в Сасове.

По данным из открытых источников, фирма выигрывала контракты на строительство комплекса зданий БСМП на 540 коек в Рязани, школы на 1100 мест в Дашково-Песочне, физкультурно-спортивных комплексов в Сасове, Шацке и Кадоме, детских садов в Кадоме, Пителине, Сараях и деревне Важная, а также школы в Кадоме на 600 мест. Кроме того, «Квант» участвовал в строительстве областного перинатального центра, спортивно-рекреационного кластера «Парк Стрит» в Сасове и спортплощадки в поселке Выша Шацкого района.

Напомним, крытый каток в Горроще планируется построить до конца 2020 года.

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