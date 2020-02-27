Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом на Заседании Правительства Российской Федерации по вопросу «О Программе развития угольной промышленности на период до 2035 года».

Глава энергетического ведомства отметил, что целью Программы является обеспечение стабильных поставок качественного угля на внутренний рынок и наращивание его экспорта в соответствии с прогнозируемым спросом.

«Указанная цель достигается путем реализации семи подпрограмм, которая имеет восемь приложений, содержащих оценку спроса на российский уголь, целевые индикаторы, перечень реализуемых мероприятий и инвестиционных проектов, места добычи и отгрузки угля, расчеты эффективности реализации Программы», - пояснил он.

Министр рассказал, что в рамках Программы развитие отрасли прогнозируется по двум вариантам – консервативному и оптимистическому.

«Консервативный вариант предусматривает рост объемов добычи угля с 440 млн тонн в 2019 году до 485 млн тонн в 2035 году и исходит из стагнации объемов потребления угля в отечественной электроэнергетике. Оптимистический вариант предусматривает рост объемов добычи с 440 млн тонн в 2019 году до 668 млн тонн в 2035 году, а исходит из максимальных объемов потребления угля», – сказал он.

По его словам, объемы экспорта российских углей прогнозируется увеличить с 220 млн тонн в 2019 году до 259 млн тонн в 2035 году по консервативному и до 392 млн тонн по оптимистическому варианту.

Александр Новак добавил, что оба варианта предусматривают безусловное выполнение Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, а также Долгосрочной программы развития ФГУП «Росморпорт», обеспечивающей намечаемые объемы перевалки экспортируемого угля.

«В результате снятия системных ограничений при транспортировке угольных грузов доля экспортных потоков угля на рынки стран АТР с сегодняшних 50% увеличится до 75%, а объемы перевозки экспортируемого угля в восточном направлении уже в 2025 году достигнут 185 млн тонн»,- сказал он.

При этом Министр отметил, что Минэнерго тесно взаимодействовало с ОАО «РЖД» при согласовании данных прогнозов и экспортные поставки российского угля полностью синхронизированы с провозными возможностями железнодорожной инфраструктуры.

Александр Новак также рассказал, что продолжится начатая работа по цифровой трансформации отрасли, автоматизации и роботизации горных работ, внедрению технологий их геоинформационного обеспечения и многофункциональных систем безопасности. Кроме этого, предусмотрено создание центров цифровых компетенций и информационно-управляющих инфраструктур, включая дальнейшее развитие функционала комплексов «Умная шахта», «Интеллектуальный карьер», «Интеллектуальный транспорт и центры управления».

«В результате производительность оборудования и нагрузки на него на шахтах и разрезах вырастут в 1,8 раза, а производительность труда занятых в основном производстве увеличится в 3-4 раза, - добавил Министр.

Глава энергетического ведомства также подчеркнул, что целью повышения уровня промышленной безопасности и улучшения условий труда на шахтах, разрезах и углеобогатительных фабриках в качестве целевого ориентира принято снижение к 2035 году численности пострадавших при добыче угля со смертельным исходом в 4 раза – с 0,04 до 0,01 чел. на 1 млн тонн добычи.

Александр Новак рассказал и о том, что предстоит дальнейшее снижение негативного воздействия на окружающую среду от промышленной деятельности объектов угольной промышленности. В том числе предусмотрено реализовать среднесрочные Программы по обеспечению экологической безопасности, внести изменения в нормативные правовые акты в области нормирования качества сброса сточных вод в водные объекты, увеличить объемы рекультивации нарушенных земель, строительство и модернизация угольных ТЭС с применением экологически чистых технологий.

«В результате значительно улучшаться экологические показатели отрасли. В частности, уровень сброса загрязненных сточных вод от общего объема сброса снизится с 69 до 30-35 процентов, вырастет уровень рекультивации земель», - пояснил он.

Министр также подчеркнул, что планируется дальнейшее обеспечение социальной стабильности в угольной промышленности, в частности, повышение благосостояния населения в угледобывающих регионах, снижение уровня безработицы в шахтерских моногородах до уровня ниже среднерегионального.