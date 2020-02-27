Индустриальный парк планируют создать под Лотошино

Администрация городского округа Лотошино планирует создать близ деревни Ушаково одноименный индустриальный парк для развития экономики муниципалитета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе органа местного самоуправления.

"В настоящее время ведется работа по созданию индустриального парка "Ушаково". (...) Земельный участок подобран", - привели в пресс-службе слова главы Лотошино Екатерины Долгасовой.

Площадь планируемого парка составляет 9,4 га.

В местной администрации заявляют, что средств муниципального бюджета недостаточно для подведения необходимых парку коммуникаций. Власти городского округа обратились в министерство инвестиций и инноваций Московской области с просьбой включить "Ушаково" в госпрограмму "Инвестиции в Подмосковье" и выделить соответствующую субсидию.

Также лотошинская администрация ведет поиск потенциальных резидентов парка. Накануне Долгасова выступила с отчетом перед населением о результатах работы в 2019 году и планах на 2020 год.