Лидеры энергетики пройдут стажировку в "Россети Тюмень"

Победители первого всероссийского конкурса среди специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики» пройдут стажировку в исполнительном аппарате компании «Россети Тюмень». За ними закрепят наставников из числа руководителей технического блока предприятия.

Четыре победителя всероссийского конкурса, представляющие нижневартовский, урайский и тюменский филиалы в течение недели будут работать вместе со своими старшими коллегами. В рамках стажировки они получат возможность оценить управленческую модель межрегиональной сетевой компании, а также проработать свои проекты с экспертами-наставниками.

«Получить знания – это самая главная задача, которую я ставлю перед собой. У нас есть уникальная возможность увидеть, как работает межрегиональный комплекс, напрямую общаться с вышестоящим руководством, задать прямые вопросы, касающиеся производства, и получить ответы на них. Возможно, какие-то практики мы сможем адаптировать и применить в своих районах электрических сетей, потому что деятельность филиалов и исполнительного аппарата должны быть синхронизированы», – отметил один из победителей конкурса «Лидеры энергетики», начальник Урайского РЭС Василий Никитин.

На специалистов, проходящих стажировку, руководство компании «Россети Тюмень» возлагает большие стратегические надежды. Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» Антон Битуев поставил конкретную задачу победителям конкурса: оценить проблематику функционирования компании и выработать идеи по решению задач, которые могут быть полезными предприятию.

«В рамках стажировки вы должны расширить свой профессиональный кругозор, сформировать объективную картину функционирования компании в целом. Но, помимо обучающего блока, нынешнее мероприятие мы воспринимаем и как дополнительную площадку для обмена опытом. Ваши наставники, в свою очередь, получат возможность по результатам общения сформировать понимание реалий, в которых работают наши РЭС», – обратился к победителям конкурса «Лидеры энергетики» Антон Битуев.

Первый этап стажировки завершится в конце февраля.