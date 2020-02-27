ГК «Основа» построит многоуровневый паркинг рядом со станцией метро «Лухмановская», сообщили в пресс-службе компании.

«ГК «Основа» построит многоуровневый паркинг на 570 машиномест рядом с метро «Лухмановская». Паркинг площадью порядка 18 тыс. кв. м будет включать пять этажей, в том числе один подземный. В здании планируется открыть шиномонтаж и автомойку. Предполагаемый объем инвестиций в строительство и оснащение паркинга составит 400 млн руб. Начать его строительство планируется в III квартале 2020 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 год», - говорится в сообщении.

Как уточняется, многоуровневый паркинг предусмотрен проектом планировки территории и будет построен в рамках второй очереди ЖК «Гоголь парк». Весь комплекс включает в себя два жилых 25-этажных корпуса площадью более 66 тыс. кв. м в габаритах наружных стен с благоустроенной территорией, многоуровневый паркинг на 570 машиномест, а также дополнительные плоскостные парковки на 224 автомобиля. В рамках первой очереди строительства построен один жилой дом площадью 49 тыс. кв. м в габаритах наружных стен, а во вторую очередь вошел второй жилой дом общей площадью 17 тыс. кв. м в габаритах наружных стен и паркинг.

В пресс-службе пояснили, что четырехсекционный дом первой очереди на сегодняшний день построен, ведутся фасадные работы и отделка внутренних помещений. Всего здесь запроектировано 713 квартир разнообразных форматов и планировочных решений, включая функциональные студии, одно-двух-трех и четырехкомнатные квартиры, а также квартиры «евроформата». Ввести в эксплуатацию первый корпус планируется в IV квартале 2020 года. В двухсекционном доме второй очереди запроектировано 199 квартир и 35 апартаментов площадью от 20 до 112 кв. м. Продажи в этом корпусе осуществляются по новым правилам с применением эскроу-счетов. Монолитные работы здесь ведутся на уровне 22 этажа. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года.

Общее количество парковочных мест в ЖК «Гоголь парк» составит 794 машиноместа.