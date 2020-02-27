На ТОСЭР "Новоуральск" зайдут семь новых резидентов

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная развитию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске. Участники мероприятия рассказали о том, какая работа ведется с потенциальными резидентами, а также обозначили перспективы развития ТОСЭР в 2020 году.

Председатель совета директоров компании «Атом-ТОР» (управляет всеми ТОСЭР в закрытых городах РФ) Николай Пегин сообщил, что в настоящее время на площадке в Новоуральске официально зарегистрированы четыре резидента.

«Мы ведем переговоры еще с семью потенциальными инвесторами. Планируется, что на конец 2020 года у нас будет работать 11 резидентов, которые создадут более 1,2 тыс. рабочих мест. В этом году мы запустим четыре отраслевых проекта. Также в настоящее время ведутся переговоры с якорным инвестором. Компания «Силарус» готова вложить около 6 млрд руб. в строительство завода по производству металлургического кремния на территории индустриального парка. Она должна стать резидентом уже в 2020 году», — рассказал Н. Пегин.

По его словам, технологии, которые будут применены при строительстве завода, исключают вероятность экологических катастроф или несанкционированных сбросов в атмосферу.

«Данный проект находится на контроле экологического общественного совета «Росатома», — пояснил Н. Пегин.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию неядерного бизнеса Уральского электрохимического комбината Виктор Ковылин рассказал о перспективных проектах госкорпорации «Росатом» в Новоуральске.

«ООО НПО «Центротех» планирует зайти на территорию ТОСЭР с двумя проектами. Это производство многолазерных двухпорошковых 3D-принтеров и создание центра компетенций при производстве полимерно-композиционных материалов. ООО «Экоальянс» (дочерняя компания Уральского электрохимического комбината) планирует зайти с проектом по производству нейтрализаторов-катализаторов для выхлопных газов автомобилей под требования норм «Евро-4», «Евро-5» и «Евро-6%», — заявил Виктор Ковылин.

Вместе с проектами «Росатома» и «Силаруса» на территории ТОСЭР предполагается построить цех по заморозке овощей и организовать литейное производство.



Заместитель главы администрации Новоуральска по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий сказал, что реализация всех инвестпроектов на территории ТОСЭР позволит создать в городе большое число новых рабочих мест.

«Ежедневно из Новоуральска выезжают 5-7 тыс. человек, чтобы добраться до места своей работы в других городах. Если мы реализуем все анонсированные проекты, то сможет создать для местных жителей порядка 2 тыс. рабочих мест. По цепочке это может привести к появлению еще 2,5-3 тыс. мест в сфере услуг. В этом случае нам фактически удастся снять социальную напряженность в муниципальном округе», — полагает. М. Черницкий.

Напомним, проекты создания территорий опережающего социально-экономического развития в двух городах присутствия структур ГК «Росатом» в Свердловской области реализуются с февраля 2019 года. Речь идет о Новоуральске, градообразующим предприятием которого является АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ТК Росатома «ТВЭЛ»), и Лесном, где действует ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (относится к ядерно-оружейному комплексу госкорпорации). Постановление, утверждающее статус ТОР для указанных территорий и еще двенадцати городов РФ, подписал 15 февраля 2019 года бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев.



Для территорий опережающего развития действует специальный правовой режим в области предпринимательства и другой деятельности. В частности, устанавливается особый налоговый климат, который предполагает льготы и упрощенные административные процедуры.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева