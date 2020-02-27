Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») подключила к подстанции 500 кВ «Магистральная» энергопринимающие установки компании «КанБайкал» (АО «НК «Нефтиса» группы «САФМАР»), обеспечивающей электроснабжение нефтедобывающих производств Западно-Малобалыкского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В соответствии с договором потребитель получил 10 МВт мощности от одного из ключевых центров питания Нефтеюганского энергоузла.



Для повышения надежности работы ранее на энергообъекте выполнена установка цифровых комплексов защит от перегрузки автотрансформаторов и линий электропередачи. Новая система релейной защиты проводит непрерывную самодиагностику, реагирует на отклонения в контролируемом энергоузле, что позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.



Выдача 10 МВт мощности компании «КанБайкал» производится по двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Магистральная – Кинтус» на подстанцию потребителя 110 кВ «Лазеевская».



Мощность подстанции 500 кВ «Магистральная» составляет 1252 МВА. Энергообъект участвует в транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-2 и ГРЭС-1, обеспечивает электроснабжение крупных добывающих предприятий Югры – промышленных площадок ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть».



ООО «КанБайкал» входит в состав АО «НК «Нефтиса» – нефтяного актива промышленно-финансовой группы «САФМАР». В настоящее время компания ведет добычу на четырех месторождениях в ХМАО-Югре: Западно-Малобалыкском, Унтыгейском, Атайском и Айском.