Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в заседании Совета директоров Российского топливного союза (РТС), которое состоялось под председательством Президента РТС Евгения Аркуши.

Участники заседания рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке России и ряд прогнозных сценариев ее развития в 2020 году, работу действующих биржевых механизмов, в том числе с учетом совершенствования биржевой торговли нефтепродуктами, а также возможные меры совершенствования действующей системы госконтроля за соблюдением обязательных требований к моторному топливу и обеспечению единства измерений.

Минэнерго России продолжает следить за ситуацией на топливном рынке России и принимать взвешенные решения о поддержке топливного сегмента, отметил Павел Сорокин.