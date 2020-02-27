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27 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в заседании Совета директоров Российского топливного союза (РТС), которое состоялось под председательством Президента РТС Евгения Аркуши.
Участники заседания рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке России и ряд прогнозных сценариев ее развития в 2020 году, работу действующих биржевых механизмов, в том числе с учетом совершенствования биржевой торговли нефтепродуктами, а также возможные меры совершенствования действующей системы госконтроля за соблюдением обязательных требований к моторному топливу и обеспечению единства измерений.
Минэнерго России продолжает следить за ситуацией на топливном рынке России и принимать взвешенные решения о поддержке топливного сегмента, отметил Павел Сорокин.
«Маржинальность топливного бизнеса остается на хорошем уровне, мы внимательно следим за текущими трендами в мелкооптовом сегменте, на бирже, в том числе и за ценами на АЗС, чтобы они не росли темпами выше инфляции. Кроме того, мы мониторим доходность отрасли, сейчас законопроект о поддержке нефтехимической отрасли и стимулировании модернизации НПЗ согласован по основным параметрам. После его утверждения улучшится экономика нефтепереработки, повысится доступность товаров и дополнительно стабилизируются цены», - подчеркнул замглавы Минэнерго России.
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