"Росагромаркет" снова уточнил планы строительства сети ОРЦ

Компания "Росагромаркет", созданная для строительства сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в России, уточнила планы по инвестициям и параметрам проекта после того, как запуск первых объектов несколько раз откладывался.

До 2024 года "Росагромаркет" планирует построить шесть-семь ОРЦ, инвестиции оцениваются в 40-50 млрд рублей.

"Цель изначально была в реализации сети, эта цель и остается. Но, как всегда, жизнь вносит свои коррективы. Помимо стандартной разработки проекта концепции и проектирования, безусловно, немалый срок занял поиск финансирования под первый и непонятный рынку объект (ОРЦ в Новосибирске — ИФ). Пока мы банкам объяснили, что это не склад, не оптовый рынок, не офис, а совершенно новая торгово-логистически распределительная инфраструктура, ушло время. Тем не менее, проект за это время прошел кредитные, инвестиционные и все возможные комитеты. Банки уже спрашивают: где следующие объекты, потому что мы на вас потратили столько времени, пора масштабироваться", — сказал журналистам гендиректор "Росагромаркета" Богдан Григорьев.

Во II квартале текущего года компания запускает первую очередь ОРЦ в Новосибирске площадью 103 тыс. кв.м. Инвестиции в проект составят 8,2 млрд рублей.

Затем "Росагромаркет" планирует построить ОРЦ в Ростове-на-Дону.

"Наиболее готовая площадка у нас в Ростове, цель в этом году постараться выйти на стройку. Отчасти это зависит от успешности запуска в Новосибирске, но, тем не менее, площадка есть, проект во многом готов. С коммерческой точки зрения сейчас обновим контакты с контрагентами и, надеюсь, что в течение года запустим стройку", — сообщил Григорьев.

Планируется, что площадь ОРЦ в Ростове составит 80-90 тыс. кв.м.

"Это зависит от пула клиентов, который мы немного видоизменяем и уточняем, в том числе, за счет температурных режимов — кому-то нужно больше холода, кто-то готов и на "сухих" площадях сидеть", — отметил он. "Дальше в планах Екатеринбург, Петербург, Казань, сейчас на Воронеж заново смотрим", — сказал глава "Росагромаркета".

Всего планируется построить шесть-семь ОРЦ.

"Развернуть эти шесть-семь объектов мы планируем до 2024 года. При этом успешность развития Новосибирска — это знак для рынка, знак для банков, в том числе для инвесторов для активного движения дальше. Да, все равно мы Ростов двигаем параллельно, но, тем не менее, успешный запуск первого проекта даст возможность одновременно двинуться по трем-четырем точкам", — сказал Григорьев.

Инвестиции в каждый из ОРЦ составят от 6 до 8 млрд рублей.

"Соответственно, от 40 млрд до 50 млрд рублей — это общая потребность в инвестициях. Где-то это может быть меньше, где-то — больше. Большая часть — это заемные средства, в среднем — где-то 70% на 30%, два к одному заемные против собственных", — уточнил он.

Из презентации "Росагромаркета" следует, что первая очередь сети ОРЦ объединит Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, а также Владивосток. Потенциальными городами для развития названы Иркутск, Красноярск, Барнаул, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Уфа, Самара, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Белгород, Ярославль и Нижний Новгород.

Компания "Росагромаркет" была создана в 2014 году девелоперской группой "Ермак" и инвесткомпанией Proxima Capital. В 2017 году 5% долей в ООО "Русагромаркет-Холдинг" получила структура ВЭБа — ООО "НВИ", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В 2019 году Proxima выкупила долю у группы "Ермак", сообщил Григорьев (с момента основания "Росагромаркета" у ООО "Управляющая компания Ермак" был 1% долей ООО "Русагромаркет-Холдинг", по данным "СПАРКа").

В 2016 году Григорьев говорил "Интерфаксу", что за пять лет компания планирует построить пять ОРЦ — в Новосибирске, Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Инвестиции в один объект оценивались в сумму от 8 млрд до 16 млрд рублей.