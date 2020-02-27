В январе 2020 года филиал «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» выполнил работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого комплекса более чем на 6,3 млн рублей. Мероприятия реализованы специалистами с опережением графика. Баксанские, Майские, Прохладненские, Чегемские и Урванские районные электрические сети провели внеплановые капитальные ремонты 8,21 км линий 0,4-10 кВ, заменили 74 изолятора, 21 опору и 7,43 км проводов. Отремонтировано оборудование 25 трансформаторных подстанций ТП-6-10 кВ и 12 трансформаторов 1-2 габарита.

Всего в 2020 году планируется направить на выполнение ремонтных программ 208,4 миллионов рублей. Усилия энергетиков направлены на то, чтобы каждый сезон, несущий характерные риски для работы электросетевого комплекса, проходил без массовых аварий и длительных отключений. Весной наступает сезон паводков, за ним последует сезон высоких температур, а затем осенне-зимний период. Выполнение всех мероприятий ремонтной программы в соответствии с утверждённым графиком позволит филиалу «Каббалкэнерго» качественно и в срок подготовить энергообъекты республики и к сезонным капризам погоды, как это было в последнюю неделю февраля. Кроме того, благодаря ремпрограмме энергетики смогут обеспечивать растущие потребности в электроснабжении экономики и социальной сферы региона.