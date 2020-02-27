В Новой Москве построят два БЦ и отель

Компания PPF Real Estate Russia приступила к строительству фазы «Браво» (вторая очередь) офисного парка класса А Comcity в Новой Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в строительство двух бизнес-центров и отеля превысят 10 млрд рублей.

По информации пресс-службы, площадь двух офисных зданий составит 61 тыс. кв. метров. Четырехзвездочная гостиница Novotel рассчитана на 150 номеров под управлением международной сети Accor Hotels. Кроме того, будут построены торговая галерея, подземный и наземный паркинги. Сдать вторую очередь в эксплуатацию планируется в первой половине 2022 года.

В пресс-службе уточнили, что генподрядчиком работ выступает международная компания Renaissance Construction. Разработкой проекта фазы «Браво» занималось бюро «Сергей Киселев и Партнеры».

Справочно:

Comcity реализован в концепции «Город в городе». Для резидентов офисного парка в настоящее время уже доступны две столовые, более 15 кафе и ресторанов, два супермаркета, аптека, банк, салон красоты, фитнес-центр, сквош и йога, а также коворкинг бизнес-класса.