В 2020 году компания «Россети Кубань» направит в рамках инвестиционной и ремонтной программ более 70 млн рублей на реконструкцию и ремонт объектов электросетевого комплекса Северского района Краснодарского края. Ремонтные работы и комплекс мероприятий по реконструкции объектов выполнят специалисты Краснодарских электрических сетей.

Планом инвестиционной программы предусмотрена реконструкция ключевых питающих центров – подстанций 110 кВ «Ильская», «Афипская», а также воздушной ЛЭП классом напряжения 6 кВ в станице Новодмитриевской.

Ремонтная программа в 2020 году включает ряд организационных и технических мероприятий по плановому капитальному и текущему ремонтам высоковольтной сети и сетей низкого напряжения. Энергетики отремонтируют несколько транзитных высоковольтных ЛЭП, заменят около 10 км грозозащитного троса и расчистят охранную зону от деревьев и кустарников. Плановый ремонт коснется основного и вспомогательного оборудования подстанций 110 кВ «Северская», «Афипская», «Ильская», а также на подстанциях 35 кВ «Михайловская», «Сельхозтехника», «Львовская», «Смоленская».

Кроме того, в целях повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты отремонтируют 40 ЛЭП распределительной сети, 35 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, заменят более 150 опор.

Для обеспечения безопасности во время производства работ энергетики вынуждены временно ограничивать энергоснабжение потребителей. С целью минимизации неудобств для жителей района производственные работы будут максимально синхронизированы. Для информирования населения по всем вопросам электроснабжения работает горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).

Для потребителей также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» – «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).