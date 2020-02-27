RusCable Club 2020
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Модернизация

Студенты энергетических специальностей осваивают азы профессии в "Россети Центр и Приволжье Ивэнерго"

В «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» приступили к прохождению производственной и преддипломной практики студенты Ивановского государственного энергетического университета и Ивановского энергетического колледжа.

Энергетики знакомят будущих специалистов с основными направлениями деятельности компании и корпоративными ценностями, а также помогают им актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике. Всего в разных подразделениях Ивэнерго проходят практику 60 студентов.

Будущие энергетики изучают азы профессии по следующим направлениям: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электрические станции, сети и системы», «Электроэнергетика и электротехника», «Электроэнергетические системы и сети», «Техника и физика высоких напряжений», «Электроснабжение», «Производственный менеджмент». Практика проходит под руководством опытных наставников. Для каждого стажера составлен индивидуальный план работы, все практиканты изучили Правила охраны труда и прошли инструктаж по технике безопасности.

«Ивэнерго тесно сотрудничает с вузами и ссузами, которые обучают студентов по профильным для электросетевого комплекса направлениям. Это взаимодействие важно не только для самих образовательных организаций, но и для предприятия. Благодаря знакомству с будущими энергетиками еще на стадии обучения, нам удается заметить, а затем пригласить на работу наиболее перспективных молодых специалистов», отметила начальник управления по работе с персоналом Екатерина Беляева.

По отзывам самих студентов, работа в филиале помогает им глубже изучить специальность, вникнуть в тонкости производственного процесса, и, главное, придать уверенности в собственных силах и знаниях.

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Компания: Россети Центр и Приволжье

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