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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

27 февраля 2020, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья Жилкиной Ю.В. «Risks in the energy sector: the analysis of management practices in the electricity market» в англоязычном сборнике журнала «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering» по итогам конференции «International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems 2019» (SES-2019), Казань, Россия. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
  • статья Жилкиной Ю.В. «Концепции интернета вещей как способ мотивации к энергосбережению» в журнале ВАК «Электрические станции» №2 за 2020 год. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

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