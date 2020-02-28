Содержание технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» прекрасно понятно из его названия: он ограничивает применение опасных веществ в различных электротехнических изделиях. Разумеется, в нём также прописана продукция, на которую он распространяется (и на которую не распространяется) и перечень опасных веществ и их максимально допустимых концентраций.

Самый наглядный пример продукции, попадающей под техрегламент — это энергосберегающие лампы, содержащие в себе некоторое количество ртути.

Перечень опасных веществ, применение которых ограничивает ТР ЕАЭС 037/2016: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные дифенилы, полибромированные дифенилэфиры

Данный ТР ЕАЭС 037/2016 распространяется в том числе и на кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей.

Подробно о методах испытаний к данному регламенту написано в Решении Коллегии ЕЭК №108 от 29 августа 2017 года «О перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016».

Основной формой подтверждения соответствия в ТР ЕАЭС 037/2016 является декларирование, но по желанию заявителя оно может быть заменено сертификацией.

Регламент вступил в силу полтора года назад: 1 марта 2018 года. Однако, в течение двух лет длится переходный период, во время которого предоставление документов о подтверждении соответствия не является обязательным.

Закончится переходный период 1 марта 2020 года. И с этого дня документы надо будет предоставлять уже в обязательном порядке.

Есть продукция, на неё есть все необходимые документы, кроме декларации по ТР ЕАЭС 037/2016. Соответственно, эта продукция уже маркирована знаком обращения на рынке (EAC) и уже как-то реализуется. Если на дату 1 марта 2020 года вышеупомянутой декларации на данную продукцию по-прежнему не будет, то нанесённая маркировка оказывается "незаконной", потому что для её нанесения необходимо подтверждение соответствия продукции требованиям ВСЕХ техрегламентов, под которые она попадает.

Маркировка есть, а документа по ТР ЕАЭС 037/2016 нет? В чистом виде состав статьи 14.46 КоАП РФ «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», штраф для юр. лиц до 300 000 рублей.

При этом число кабельных заводов, зарегистрировавших декларацию о соответствии на сайте Росаккредитации, очень мало, всего 5.