Энергетики «Россети Центр и Приволжье» выполняют реставрационные работы на уникальной опоре ЛЭП, признанной объектом федерального значения. В марте начнется последний этап реставрации Шуховской башни.

Решение о выполнении реставрационных работ на Шуховской башне было принято генеральным директором «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским в ходе его визита в Нижегородскую область в начале февраля этого года. Реализация проекта, в том числе, приурочена к 100-летию ГОЭЛРО и 800-летию города Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.

«Шуховская башня обещает стать одним из самых интересных туристических объектов не только Нижегородской области, но и всей страны! Это уникальный энергообъект, не только по своей красоте, редкой архитектуре, но и по своему долголетию. Мы стремимся к тому, чтобы новые энергообъекты, которые мы вводим во всех регионах присутствия энергокомпаний, служили долго, работали надежно и обеспечивали бесперебойное электроснабжение потребителей в любое время года, при любых погодных условиях», - подчеркнул глава компаний.

28 февраля состоялось совместное выездное совещание по организации работ на территории башни при участии главы города Дзержинска Ивана Носкова и директора «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслава Горева. Участники совещания обсудили ход работ по реставрации башни и благоустройству прилегающей территории.

«На энергетиках лежит особая ответственность: нам предстоит выполнить работы на Шуховской башне, которая является не только единственной в России опорой ЛЭП высотой 128 метров, но и уникальным архитектурным памятником мирового наследия. Отмечу, что работы по реконструкции мы проводим поэтапно и сейчас приступаем к завершающей стадии. Уверен, что после окончания всех работ Шуховская башня станет одним из любимых мест отдыха нижегородцев и новой точкой туристических маршрутов» - отметил в ходе встречи директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

«Мы нацелены восстановить памятник архитектуры, сделать его безопасным и более привлекательным для посещения туристами. В дальнейшем, наряду с благоустройством территории, запланировано строительство дороги, укрепление береговой линии и обустройство пляжа. Нам важно, чтобы природный ландшафт был сохранен. Надеюсь, что уже в скором времени здесь будет полноценная зона отдыха», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В марте 2020 года «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» начнет завершающий этап по реставрации архитектурной конструкции, а также проведет комплекс мероприятий по укреплению берега и благоустройству прилегающей территории. Кульминацией реконструкции станет стилизованная подсветка башни в виде триколора Российской Федерации.

128-метровая башня - уникальный архитектурный гиперболоид, который служил опорой переходу линий электропередачи через реку Оку около г. Дзержинска. Опора построена русским и советским архитектором Владимиром Шуховым по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве. Башня была возведена в рамках реализации плана ГОЭЛРО в 1927-1929 годах.