Инвестиции и цифровизация — основа развития

В Краснодаре состоялась пресс-конференция генерального директора энергокомпании «Россети Кубань» Сергея Сергеева, посвященная достигнутым целям компании и перспективам развития энергокомплекса региона.

Новое имя — новая история

В 2019 году было принято решение о создании единой бренд-архитектуры «Россетей», чтобы объединить все дочерние предприятия под единым зонтичным брендом. «Кубаньэнерго» сегодня работает под брендом «Россети Кубань».

Сегодня «Россети Кубань» являются ведущей энергокомпанией Краснодарского края и Республики Адыгея (охватывают более 75 процентов энергопотребителей двух регионов). На этом организация не останавливается и продолжает развиваться, ведь, как отметил Сергей Сергеев, они работают для людей.

В зоне обслуживания компании «Россети Кубань» находится территория в 83 тысячи квадратных километров — это более шести миллионов человек. У компании есть 11 филиалов, 54 района электрических сетей.

Если говорить об электросетевом комплексе организации, то он включает более 700 подстанций, свыше 23 тысяч трансформаторных подстанций и более 90 тысяч километров ЛЭП — это длина двух земных экваторов!

Год достижений

В 2019 году «Россети Кубань» проделали большую работу по улучшению качества энергоснабжения Краснодарского края и Адыгеи, направив на это 5,5 миллиарда рублей инвестиций.

Компания ввела в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Порт» на Таманском полуострове. Аналогов подобного энергообъекта на юге России нет. Подстанция снабжает электроэнергией крупных потребителей на Тамани, объекты авто- и железнодорожного подходов к Крымскому мосту.

— «Порт» — мощнейший инфраструктурный фундамент для экономики Таманского полуострова, — сказал генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев. — Сама подстанция создана с применением новейших цифровых технологий. Благодаря этому ею можно управлять дистанционно из любого центра «Россетей». Кроме того, подстанция построена в закрытом исполнении — ей не страшны высокая влажность, перепады температур, непогода.

Быстрорастущий Краснодар также не остался без внимания в прошлом году. Компания завершила три крупных проекта — реконструкцию с увеличением мощности подстанций «Лорис», «Северная» и «ОБД». Так, «Северную» связали с подстанцией «Восточная промзона». Этот шаг повысил надежность и качество энергоснабжения почти 120 тысяч потребителей. Обновленная подстанция «Лорис» теперь способна обеспечивать электричеством не только жителей одноименного поселка, но и промышленный кластер.

Взгляд в будущее

В 2020 году «Россети Кубань» продолжат реконструкцию подстанций и модернизацию системы управления. На ремонт и техобслуживание энергообъектов потратят около трех миллиардов рублей. Благодаря таким работам аварийность сетей за последние годы снизилась на 40 процентов.

В планах — открытие цифровой подстанции «Ангарская» в Краснодаре, увеличение мощностей подстанций «Пасечная», «Кудепста», «Адлер» на Черноморском побережье, строительство центров питания. В целом же утвержденная инвестиционная программа «Россети Кубань» на 2020—2022 годы — это свыше 16,5 миллиарда рублей. Программа учитывает проекты, предусмотренные утвержденными схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Адыгеи.

Цифровая эволюция

— Мы стремимся к тому, чтобы наши новые объекты работали в цифровом формате — управлялись дистанционно и отслеживались в режиме реального времени. Цифровая трансформация лежит в основе нашей стратегии развития. Наиболее эффективные из них будем применять масштабно на практике, — отметил Сергей Сергеев.

Одним из проектов является внедрение «умных» счетчиков. Они автоматически передают данные о потреблении электроэнергии и в случае технарушения моментально показывают, где произошло отключение. Скорость принятия решения и устранения аварии возрастает в разы.

Сейчас в Краснодарском крае более миллиона приборов учета потребления электроэнергии для потребителей компании. Из них в цифровую систему включены 200 тысяч счетчиков. Для своих потребителей «Россети Кубань» устанавливают «умные» счетчики бесплатно.

Одним из лидеров по цифровизации приборов учета является Сочи. Там новыми счетчиками обеспечили 100 тысяч потребителей. В 2020 году намечена установка еще 50 тысяч таких приборов в разных районах Кубани.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, рассчитываясь по зонам суток: счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести на ночь работу энергоемких приборов.

Держим руку на пульсе жизни

Завершилась пресс-конференция с гендиректором «Россети Кубань» посещением центров управления сетями и обслуживания потребителей. Сергей Сергеев рассказал журналистам о принципах работы объектов.

Центр управления сетями действует круглосуточно в режиме реального времени. Он обеспечивает функционирование процесса передачи и распределения электроэнергии в сетях компании.

Главный центр обслуживания потребителей «Россети Кубань» открыли на улице Ставропольской, 2а в Краснодаре в декабре прошлого года. Это важный шаг для компании, где ценят каждого клиента.

— В центре потребитель может получить бесплатную консультацию специалиста, подать заявку на техприсоединение, сделать платеж. Компания оказывает около 300 дополнительных услуг, в том числе под ключ, — рассказал Сергей Сергеев. — Ежедневно здесь работают восемь сотрудников, есть кабинет приема для юридических лиц. Обратиться сюда может любой житель Краснодарского края и Адыгеи, независимо от места своего проживания. С февраля центр также открыт по субботам для удобства клиентов, которые не могут приехать в будни.

Интервью генерального директора компании "Россети Кубань" С.В. Сергеева ("Вольная Кубань", 27.02.2020 г.)