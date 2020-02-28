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Инвестиции (проекты)

Композитный кластер под Воронежем обзаведется лабораторией за 15 млн

Композитный кластер под Воронежем обзаведется лабораторией за 15 млн

28 февраля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОМПОЗИТЫ, МАСЛОВСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Материалы для КПП 

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В ОЭЗ «Центр» будут испытывать материалы для изготовления космических кораблей и электронных плат.

На площадке завода «Ламплекс Композит» завершается оборудование лаборатории, предназначенной для испытания качества композитных материалов. Инвестор композитного кластера – «ИК Масловский» намерен потратить на ее создание 15 млн рублей, – сообщили в компании.

Собственная лаборатория позволит отслеживать качество входящего сырья и готовой продукции сразу двух заводов, который войдут в кластер: «Ламплекс Композит» и АКТ. Отметим, что первое предприятие должно заработать уже этой весной. Оно будет выпускать продукцию для микроэлектронной и электротехнической отраслей: фольгированные диэлектрики, технические ламинаты и препреги. Завод «Авиакосмические композитные технологии», строительство которого начнется в этом году, займется изготовлением композитных деталей для аэрокосмической отрасли, в частности перспективного российского многоразового космического корабля «Арго».

– Созданная лаборатория обеспечит проверку выпускаемой продукции на всех этапах производства, начиная с входного контроля основного сырья и заканчивая готовой продукцией, получаемой на выходе. Такое сопровождение производства позволит повысить качество материалов и сократить потери. Испытательная лаборатория оснащается оборудованием, позволяющим тестировать композиты как на основе стекловолокна, которые готовится выпускать предприятие «Ламплекс Композит», так и на основе углеволокна, планирующиеся к освоению на заводе «АКТ». Материалы, произведенные предприятиями Композитного кластера, будут здесь испытываться по физико-механическим и химическим параметрам, – пояснил главный технолог предприятий «Ламплекс Композит» и АКТ Владимир Жирнов.

Благодаря использованию высокотехнологичного европейского оборудования лаборатория сможет обеспечить соответствие производимых материалов, как отечественным ГОСТам, так и стандартам ведущих мировых производителей электроники. Ожидается, что на основе испытательной лаборатории в рамках композитного кластера будет создан собственный научно-технический центр. Для решения этой задачи руководством композитного кластера уже заключены договоры о сотрудничестве с ведущими воронежскими вузами: ВГУ и ВГТУ. Среди потенциальных направлений сотрудничества соглашениями предусмотрены: организация производственных практик и стажировок студентов ВГТУ на предприятиях кластера, повышение квалификации сотрудников предприятий на базе вуза, проведение научно-исследовательских и инженерно-технических работ, реализация образовательных проектов. Основных цели подписанных документов – повышение качества образования, развитие научно-исследовательской базы и подготовка специалистов композитной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятие по выпуску фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов «Ламплекс Композит» будет введено в строй уже весной этого года. В текущем году стартует и строительство завода «АКТ», который займется изготовлением корпусов и деталей космических кораблей, сопел ракетных двигателей, композитных конструкций для машин малой авиации. Ожидается, что второе предприятие кластера будет введено в строй в 2022 году, и изготовит в течение десяти лет, начиная с 2023 года, 11 корпусов многоразового грузового космического корабля «Арго» – проекта частной компании «МТКС», зарегистрированной в Подмосковье. В июле прошлого года ООО «ИК Масловский» стало первым резидентом ОЭЗ ППТ «Центр». ООО «АКТ» также планирует подать заявку на получение статуса резидента ОЭЗ «Центр». Отметим, что инициатива создания кластера в регионе принадлежит депутату Воронежской областной думы, председателю совета директоров ГК «Черноземье» Андрею Благову.

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