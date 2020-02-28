В Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) введен в промышленную эксплуатацию модернизированный диспетчерский щит на базе жидкокристаллических (ЖК) панелей.

Работы проводились в рамках инвестиционной программы Системного оператора в соответствии с политикой развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года. Диспетчерский щит используется диспетчерами ОДУ Востока в процессе круглосуточного управления режимами Объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока. Модернизация диспетчерского щита включала в себя замену 21 ламповых видеопроекционных куба, составлявших экран видеостены, на 40 тонкошовных ЖК-панелей, а также замену графических контроллеров.

Новый щит пришел на смену видеостене на основе видеопроекционной технологии, которая исчерпала свой эксплуатационный ресурс. В свою очередь, эта видеостена заменила собою мнемонический (мозаичный) щит, отработавший несколько десятилетий и не удовлетворявший требованиям оперативно-диспетчерского управления энергосистемой.

Несмотря на незначительное увеличение площади экрана видеостены в результате модернизации существенно увеличилось ее разрешение, что улучшило детализацию отображения элементов, обеспечивая более эффективную работу диспетчеров со схемой ОЭС Востока и схемами отдельных энергообъектов. Эргономические характеристики нового щита на основе тонкошовных ЖК-панелей позволяют диспетчерскому персоналу комфортно работать с отображаемой информацией. Яркость и цвет изображения новой видеостены одинаковы по всей ее площади, кроме того, появилась возможность регулировки яркости самими пользователями в соответствии с их предпочтением, например, в дневное или ночное время. Также с переходом на ЖК-панели снизилось энергопотребление диспетчерского щита и значительно упростилось его техническое обслуживание.

В период модернизации диспетчерского щита было обеспечено надежное управление режимом ОЭС Востока.