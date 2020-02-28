Около 5 тыс. рабочих мест появится в аэротрополисе вблизи международного аэропорта Домодедово благодаря реализации инвестиционных проектов в течение пяти лет. Общий объем инвестиций в развитие аэротрополиса за этот период может составить до 100 млрд рублей, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Проект аэротрополис - это, на наш взгляд, очень интересный проект развития существенной точки роста. Вокруг аэропортов во многих городах мира возникают аэротрополисы - это центры деловой активности, создание мест, где прилетающие бизнесмены в непосредственной близости от аэропортов могут получать все необходимые услуги и сервисы. Вокруг Домодедово у нас уже сейчас развивается эта территория, появляются современнейшие гостиницы <…> Первый этап этого проекта (аэротрополиса у аэропорта Домодедово - прим. ТАСС) привлечет до 100 млрд рублей инвестиций и создаст порядка 5 тыс. рабочих мест [в течение пяти лет]", - сказал Хромов.

Он отметил, что часть проектов находится на стадии проектирования и строительства. По его словам, в настоящее время на территории у воздушной гавани строится гостиничный комплекс под брендом Holiday Inn, в перспективе запланировано строительство конгресс-центра внутри зоны аэропорта.

"Мы со стороны Московской области будем содействовать максимально скорейшей реализации данных проектов, поддерживать инвесторов, включать в наши программы развития инженерной инфраструктуры", - добавил Хромов.

Аэротрополисы - новый тип территориальных образований, предполагающий создание глобального авиахаба с обслуживающей инфраструктурой, гостиницами, бизнес-центрами, парками, жилыми зданиями, промышленными зонами, торгово-развлекательными центрами.