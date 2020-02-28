Холдинг «Росэлектроника» разработал модем для организации высокоскоростных цифровых каналов передачи данных через системы спутниковой связи. Основное преимущество новой аппаратуры – программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющее пользователям самостоятельно корректировать функционал модема в зависимости от задач и применять нестандартные протоколы обмена информацией.



Разработку можно использовать для создания сетей высокоскоростной связи со скоростью до 100 мбит/с в локациях, где недоступен проводной или мобильный интернет. Также устройство может применяться в полевых условиях.



Модем оснащен высокоскоростным модулятором выделенных цифровых спутниковых каналов DVB-S2, а также программируемой логической интегральной схемой большой емкости, не имеющей отечественных аналогов. Аппаратура многофункциональна и может применяться как в качестве спутникового модема, так и в качестве терминала или хаба.

«Отечественная аппаратура гарантирует пользователям отсутствие «закладок» и высокий уровень информационной безопасности. Новое изделие «Росэлектроники» отличают повышенная устойчивость к помехам, компактные габариты и более совершенные рабочие характеристики, в том числе пропускная способность. При этом в устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем «перепрошивки» программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На сегодняшний день создан опытный образец изделия. Серийное производство планируется начать в 2021 году. В составе Ростеха разработку устройства осуществлял Челябинский радиозавод «Полет» холдинга «Росэлектроника».