Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ведущий российский производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об итогах первого заседания Совета директоров в новом составе, прошедшего 28 февраля. Андрей Комаров переизбран на пост Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», а также избран Председателем Комитета по корпоративному управлению. Соответствующее решение единогласно принято на заседании Совета.

В новый состав Совета вошли Председатель Совета директоров Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» Александр Федоров, генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии ПАО «ЧТПЗ» Дина Микрюкова, а также три независимых директора — профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Вадим Махов, член Совета директоров ПАО «МТС» Регина фон Флемминг, член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту Kaspi.kz и управляющий директор CAIGAN Capital Дуглас Гарднер.

Независимые директора возглавили три из четырех Комитетов, функционирующих при Совете директоров — Комитет по аудиту (Дуглас Гарднер), Комитет по номинациям и вознаграждениям (Регина фон Флемминг) и Комитет по стратегическому планированию (Вадим Махов).

Кроме того, в Комитет по стратегическому планированию вошел Майкл Ракмен — президент и управляющий директор Senteo Inc., эксперт международного уровня в области управления клиентским опытом и клиентоцентричными трансформациями бизнеса.

В рамках заседания члены Совета директоров также рассмотрели итоги финансово-хозяйственной деятельности Группы ЧТПЗ за 2019 год, утвердили бюджет на 2020 год и новую организационную структуру компании, которая разработана менеджментом в соответствии с видением стратегического развития Группы ЧТПЗ и призвана способствовать реализации ключевых инициатив, заложенных в пятилетней стратегии компании.

«Группа ЧТПЗ применяет лучшие практики в целях повышения качества корпоративного управления: независимые члены Совета директоров не только возглавляют три из четырех Комитета, но и два Комитета — Комитет по аудиту и Комитет по номинациям и вознаграждениям — полностью состоят из независимых директоров. Новый состав Совета директоров будет содействовать соблюдению стратегических приоритетов развития Группы ЧТПЗ, а также обеспечит эффективную систему управления компанией в целях дальнейшего устойчивого роста бизнеса и повышения его инвестиционной привлекательности. Уверен, что в фокусе внимания Совета директоров по-прежнему будет оставаться обеспечение баланса всех заинтересованных сторон – клиентов, инвесторов, акционеров, сотрудников и общества», — отметил Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Андрей Комаров — акционер Группы ЧТПЗ, сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, Почетный металлург Российской Федерации. Является главным идеологом корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия», инициатором создания образовательной программы «Будущее Белой металлургии», признанной лучшей практикой по подготовке кадров Минобрнауки РФ, Агентством стратегических инициатив и Национальным агентством развития квалификаций. Ведет масштабную социальную и благотворительную деятельность на территориях присутствия компании.



