В рамках выполнения программы цифровой трансформации электросетевого комплекса «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» активно внедряют современные системы энергомониторинга.

В филиале проведено обучающее мероприятие для работников структурных подразделений по учёту электроэнергии, в ходе которого они ознакомились с принципами работы нового мобильного приложения для обходчиков. Обучение было организовано на территории Суздальского района, чтобы в реальных условиях оценить преимущества новых технологий. С помощью приложения «Мобильный обходчик» были сняты показания электросчётчиков у 519 потребителей в 12 населённых пунктах.

«Мобильный обходчик» позволяет через мобильные устройства (планшеты) вносить показания приборов учета электроэнергии потребителей и планировать маршруты обходов. Работникам районов электрических сетей (РЭС) уже не нужны бумажные носители, все данные у них формируются в компактных гаджетах. Мобильный диспетчер в РЭС формирует на компьютере электронное задание для обходчика, которое автоматически направляется на планшет конкретного сотрудника. В течение указанного срока специалист обходит каждого потребителя, делает фотофиксацию прибора учета электроэнергии с показаниями. Данные в режиме онлайн передаются в программный комплекс, где формируется полезный отпуск, а далее в энергосбытовую компанию для формирования платежных документов. Внося показания, работник «Владимирэнерго» также видит предыдущие показания электросчетчика и на месте может выявить подозрительные расхождения. Кроме того, в приложении есть возможность заносить и дополнительную информацию, если, например, при обходе выявлены какие-то нарушения или несоответствия по лицевому счету.

Использование нового приложения будет способствовать совершенствованию процесса учёта электроэнергии, снижению потерь электроэнергии в сетях «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей.