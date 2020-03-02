RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

На XIV Международном навигационном форуме обсудят программу "Сфера" и платформу "АВТОДАТА"

Обе государственные инициативы являются стратегическими и исполняются в рамках отдельных поручений Президента Российской Федерации. Их реализация позволит внедрить инновационные решения и сервисы на базе спутниковых технологий, технологий связи с глобальным покрытием, разработки в сфере искусственного интеллекта, больших данных, а также управления высокоавтоматизированными транспортными средствами.

Программа «Сфера» намерена обеспечить высокое качество космических услуг путем модернизации действующих и создания новых технологий, систем и продуктов. К 2030 году планируется запуск более шестисот новых космических аппаратов, ресурс которых позволит сформировать распределенную инфраструктуру сбора данных подвижных, роботизированных и беспилотных объектов, обеспечив глобальную ситуационную осведомленность.

«Навигационный форум выступит базовой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реализацией программы «Сфера», проведения ключевых отраслевых заседаний, встреч, профильных совещаний, а Выставка – для размещения выставочных, демонстрационных и тематических экспозиций подведомственными предприятиями Госкорпорации «Роскосмос», - отметил первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич. Он также отметил, что данное решение обусловлено не только тем, что мероприятия тематически пересекаются с программой «Сфера», но и тем, что площадка Форума хорошо зарекомендовала себя среди представителей отраслевого сообщества, представленного разработчиками и потребителями услуг и продуктов на базе ГЛОНАСС/GPS.

Вместе с программой «Сфера» новой ключевой темой Навигационного форума станет российская сервисная телематическая платформа «Автодата», внедрение которой позволит сформировать уникальный в мировом масштабе массив информации в автомобильной сфере, а также создавать отечественным компаниям конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний.

«Задача Форума – консолидировать экспертов в стратегическом русле развития платформы «Автодата». В ближайшие годы в ней будет накапливаться достоверная и полная информация об эксплуатации автомобиля в течение всего жизненного цикла», - отмечает президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель НТИ «Автонет» Александр Гурко.

Он добавил, что платформа позволит внедрить новые услуги для граждан – пользователей автомобилей, – которыми могут стать страхование по запросу, формирование страхового тарифа в зависимости от качества вождения и степени аварийности дорог, в перспективе – справедливый транспортный налог, оплата за проезд по платным дорогам и парковки без дополнительных бортовых устройств через приложение на смартфоне, который «привязан» к автомобилю или через бортовую систему в самом автомобиле».

По традиции в рамках Навигационного форума будут представлены решения в области геоданных, транспортной телематики, connected car, геоинформационных и транспортных информационных систем, интеллектуальной городской мобильности и логистической инфраструктуры, спутниковой связи и высокоточной спутниковой навигации.

Организатор Выставки – АО «Экспоцентр». Организатор Форума – Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». Стратегический партнер форума – НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Международный навигационный форум является ключевым событием в области инновационных транспортных и навигационных технологий, ежегодно проходящим совместно с выставкой «НАВИТЕХ» в рамках российской недели высоких технологий. На Форуме ключевые представители рынка навигационных и смежных технологий представляют свои разработки и решения на основе ГЛОНАСС/GPS для беспилотного и подключенного транспорта, розничной торговли, логистики, промышленности, строительства, геодезии, сельского хозяйства.

Выставка «Навитех-2020» проходит в рамках российской недели высоких технологий совместно с главным мероприятием телекоммуникационной отрасли - выставкой «Связь-2020», создавая единое пространство инноваций в области телекоммуникаций и навигации.

Более подробную информацию о событиях можно получить на сайте форума (http://www.glonass-forum.ru/) и выставки (https://www.navitech-expo.ru/).

 

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