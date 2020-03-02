RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

Новые участники на Cabex 2020!

Новые участники на Cabex 2020!

2 марта 2020, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Уважаемые посетители выставки Cabex 2020!
Ждем всех желающих на выставке с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1.

В этом году свыше 30 компаний примут участие в выставке впервые.

Среди новых участников:

  • Итальянская компания «СИКМЕ Италия Импьянти МЧ» специализируется на производстве эмальагрегатов и проволоковолочильных станов для выпуска медной и алюминиевой проволоки.
  • Компания «ПолимерАльянс» производит высокотехнологичные композиционные материалы (ТЭПы), состоящие из эластомерной фазы равномерно распределённой в термопластичной матрице.
  • Компания «Трансэнерго» разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр изделий электротехнической продукции по конкурентноспособным ценам.
  • Компания «Комитекс» - производитель нетканых материалов и синтетических волокон в России.
  • Компания ООО «Эстроком» занимается производством высокотемпературных композиционных материалов на основе полиимидов.

Еще больше о новых участниках и новинках продукции Вы сможете узнать, посетив выставку Cabex с 17 по 19 марта 2020!

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