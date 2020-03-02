Новые участники на Cabex 2020!

Уважаемые посетители выставки Cabex 2020!

Ждем всех желающих на выставке с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1.

В этом году свыше 30 компаний примут участие в выставке впервые.

Среди новых участников:

Итальянская компания «СИКМЕ Италия Импьянти МЧ» специализируется на производстве эмальагрегатов и проволоковолочильных станов для выпуска медной и алюминиевой проволоки.

специализируется на производстве эмальагрегатов и проволоковолочильных станов для выпуска медной и алюминиевой проволоки. Компания «ПолимерАльянс» производит высокотехнологичные композиционные материалы (ТЭПы), состоящие из эластомерной фазы равномерно распределённой в термопластичной матрице.

производит высокотехнологичные композиционные материалы (ТЭПы), состоящие из эластомерной фазы равномерно распределённой в термопластичной матрице. Компания «Трансэнерго» разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр изделий электротехнической продукции по конкурентноспособным ценам.

разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр изделий электротехнической продукции по конкурентноспособным ценам. Компания «Комитекс» - производитель нетканых материалов и синтетических волокон в России.

- производитель нетканых материалов и синтетических волокон в России. Компания ООО «Эстроком» занимается производством высокотемпературных композиционных материалов на основе полиимидов.

Еще больше о новых участниках и новинках продукции Вы сможете узнать, посетив выставку Cabex с 17 по 19 марта 2020!