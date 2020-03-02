Новые участники на Cabex 2020!

RusCableCLUB. NEXT GENERATION
2 марта 2020, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность
Уважаемые посетители выставки Cabex 2020!
Ждем всех желающих на выставке с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1.
В этом году свыше 30 компаний примут участие в выставке впервые.
Среди новых участников:
Еще больше о новых участниках и новинках продукции Вы сможете узнать, посетив выставку Cabex с 17 по 19 марта 2020!
Не пропустите главное событие кабельной отрасли! Получите бесплатный билет на выставку по промокоду ruscable20 на сайте cabex.ru.
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