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Инвестиции (проекты)

В Башкирии создадут новое предприятие по изготовлению МАФ

В Доме Республики состоялось очередное заседание Инвестиционного комитета в формате «Инвестчас». Провел его Глава Башкортостана Радий Хабиров. Одним из проектов, представленных на мероприятии, стало создание крупнейшего в регионе предприятия по изготовлению малых архитектурных форм и осветительного оборудования. Представила его генеральный директор ООО «Проспект» Мария Новосёлова.

Создание производства полного цикла планируется на ТОСЭР в городе Благовещенске. Стоимость проекта оценена в 250 млн рублей, его реализация позволит создать до 150 рабочих мест, в том числе и для инвалидов.

По словам Марии Новоселовой, производственные мощности предприятия позволят обеспечить внутренние потребности региона при реализации комплексных программ по благоустройству, решить проблемы с несвоевременными поставками, а также учитывать национальный колорит при разработке объетов.

– Мы ежегодно увеличиваем объемы благоустройства, поэтому перспективы развития такого производства, безусловно, есть. В дальнейшем предприятие обязательно должно претендовать на участие в республиканских программах, – подчеркнул Радий Хабиров. – Нужно также посмотреть возможности разработки и производства праздничной иллюминации для наших населённых пунктов.

Отметим, что создание подобных производств будет способствовать реализации в республике национального проекта «Жилье и городская среда», а также республиканской программы «Башкирские дворики».

Фото с сайта glavarb.ru

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