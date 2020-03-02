В Рязаньэнерго подвели итоги деятельности по энергосбережению

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» реализовал комплекс мероприятий, суммарный эффект от которых составил 931,2 тонн условного топлива или 6,49 млн. рублей.

Так, за год в Рязаньэнерго был реализован ряд технических и организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Эффект от реализации мероприятий составил 2,673 млн. кВт·ч. Энергетики реконструировали 25 км воздушных линий 110 кВ, что позволило увеличить пропускную способность ЛЭП. В распределительных сетях заменили 432,42 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Благодаря особой конструкции его использование способствует повышению энергоэффективности процессов в электросетях. В комплектных трансформаторных подстанциях была проведена замена 32 трансформаторов на новые, отвечающие современным стандартам в области энергосбережения.

Кроме того, ежегодно «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» сокращает потребление энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды. В прошлом году в управлении Рязаньэнерго было установлено инновационное оборудование, позволяющее осуществлять автоматическое регулирование температуры теплоносителя на отопление здания в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволило снизить потребление тепловой энергии на 21%. Для снижения расхода электроэнергии было закуплено и установлено 1 358 светодиодных светильников в административных зданиях и на подстанциях. Также энергетики добились снижения потребления электроэнергии на собственные нужды подстанций относительно планового задания на 2 009 кВт·ч (19,3%).

В текущем году энергетики продолжат выполнение мероприятий, направленных на сокращение расходов энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды предприятия, снижение потерь электроэнергии в сетях и повышение энергетической эффективности.