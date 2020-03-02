Новинки электротехнической промышленности от ведущих мировых производителей и поставщиков покажут в Минске. Две выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет» , пройдут с 17 по 19 марта на площадке «Falcon Club» (пр-т Победителей, 20).

Средства автоматизации и электронные компоненты, технологическое оборудование и материалы для электротехнической промышленности. Здесь собрано всё то, что позволяет создавать «умные» производства: промышленные контроллеры и целые системы управления, роботы, манипуляторы, лазерная техника и многое другое.

Выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА» - это уникальная площадка, которая с каждым годом привлекает все больше специалистов в области электротехнической промышленности. Свои стенды здесь представляют ведущие игроки рынка, причём не только белорусского.

В этом году выставка соберет более сотни компаний из Беларуси, России, Узбекистана, Германии, Швейцарии. Впервые свои новинки представят предприятия Курской области России.

Посещение экспозиции выставки будет интересно представителям практически всех отраслей. Участники продемонстрируют как проверенные временем технологии, так и новые продукты и системные решения для автоматизации производств: контроллеры, электродвигатели, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, низковольтную коммутационную технику, электроустановочное оборудование, контрольно-измерительные приборы.

Свои последние новинки покажут известные разработчики, производители и поставщики высокотехнологичных систем промышленной автоматизации, контроллерного оборудования, измерительной техники, расходомеров, микроэлектронных компонентов, систем управления такие как «Симатек Групп», «Белоргсинтез», «Балтаком Электроникс», «АСТ Эксперт», «Белрадиотех-Трейд». «Евроавтоматика ФиФ», «Энтас», «ЭйБиЭн», «Завод Атлант» (Россия), «ВСП Рус» (Россия), «Измеркон» (Россия) и другие.

На стендах компаний ООО «Территория автоматизации», ПЧУП «Энтас», OOO «Айтинекст», ООО «Ай Эм Си компьютерс» можно будет увидеть уникальную линейку промышленных компьютеров.

ООО «Ай Эм Си Компьютерс» (IPC2U Беларусь) представит 3 совершенно новых решения от MOXA в области автоматизации / энергетики / промышленных сетей. Специалисты компании поделятся успешным опытом реализации системы интеллектуального управления освещением в секторе государственных учреждений, расскажут, как внедрение их продукта помогло добиться существенной экономии ресурсов и снизить затраты на топливо для сельскохозяйственной техники и логистических компаний.

На демонстрационном стенде белорусского предприятия СООО «Евроавтоматика ФиФ» посетителей познакомят с готовыми решениями собственного производства для автоматизации удалённых промышленных объектов и производственных процессов через WEB-интерфейс с использованием системы удалённого контроля «Meternet PRO»; дистанционного управления бытовыми устройствами по радиоканалу F&Wave. Также компания покажет современные интеллектуальные системы «Умного дома» и системы различной степени сложности для автоматизированного контроля и управления технологическими процессами по GSM сетям.

Дебютантом выставки станет ИП ООО «Toshelectroapparat» (Узбекистан) - поставщик комплексных перспективных решений для электросетевых, железнодорожных, горнодобывающих, нефтегазовых и других компаний.

Еще одним дебютантом станет компания «Keysight Technologies» - известный производитель контрольно-измерительного оборудования, которое помогает разработчикам, производителям и провайдерам услуг оптимизировать сети и ускорять продвижение электронных изделий на рынок при меньших затратах. Решения компании Keysight применяются везде, где есть электрические сигналы – от моделирования и проверки прототипов до производственного тестирования и оптимизации сетей и облачных сред.

Антистатическую одежду для персонала предприятий электронной, космической, оптической, химико-фармацевтической, косметической и других отраслей привезет на выставку российский Центр специальной одежды.

Отдельная экспозиция посвящена электротехнической продукции – выставка «ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ» . Это всё от лампочек и датчиков до полноценных систем освещения, источников питания и специализированного программного обеспечения.

Раздел светильников для наружного и внутреннего освещения и светотехнического оборудования представят участники выставки: ИП ООО «Toshectroapparat», компания DEKOMO, ОАО «Зенит», предприятия коллективного стенда Курской области (Россия) и другие. Широкий спектр электротехнического оборудования отечественных и известных зарубежных брендов можно будет найти на стендах ЧТУП «КР-Электро», ООО «НВАконтакт», ООО «Электрострим Групп», ООО «Техникон».

Выставка не ограничивается только экспозиционными стендами. За годы проведения она стала не просто ежегодным местом встречи, а площадкой для обучения, обмена опытом и профессионального роста для специалистов отрасли. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА выставки включает презентации, конференции, семинары.

17 марта откроет программу Симпозиум «Современные контрольно-измерительные технологии в аэрокосмической промышленности» (организатор: Keysight Technologies 2020).

18 марта состоится конференция «ТОПовые решения в области автоматизации» , в ходе которой участники выставки продемонстрируют новые продукты и решения, появившиеся на рынке в последнее время. Среди вопросов конференции: программное обеспечение, оборудование и решения для промышленной автоматизации; развитие облачных технологий; искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем и другие. Участие в конференции бесплатное при условии регистрации на сайте .

19 марта состоится VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении» , организатором которой выступит БНТУ.

Выставки «Автоматизация. Электроника» , «Электротех. Свет» — идеальная площадка для продвижения продукции и брендов, изучения рынка, встреч со специалистами и потенциальными заказчиками из разных регионов Беларуси и зарубежья.

По вопросам участия, посещения выставок и мероприятий деловой программы можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо»: тел/факс +375 17 226 98 88, +375 17 226 98 87, эл. почта: zvezdina@minskexpo.com , факс +375 17 226 91 92.

Официальное открытие выставок состоится 17 марта 2020г. в 12.00.

Время работы:

17 марта - с 11.00. до 18.00.

18 марта - с 10.00. до 18.00.

19 марта - с 10.00. до 14.00.

Стоимость входного билета для посетителей, не прошедших регистрацию – 3 рубля.

Получить бесплатный пригласительный билет можно пройдя онлайн регистрацию на сайте .