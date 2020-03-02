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Мероприятия

Заседание комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика

Заседание комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика

2 марта 2020, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), и в связи с поступлением в адрес Минэнерго России заявления ПАО «МРСК Юга» в целях установления факта наступления в отношении гарантирующего поставщика ПАО «Волгоградэнергосбыт» обстоятельства, предусмотренного абзацем восьмым пункта 202 Основных положений, 19 марта 2020 г. в 15.00 состоится заседание комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика, сформированной в порядке, определенном пунктами 210 и 211 Основных положений.

Минэнерго России уведомляет, что согласно пункту 211 Основных положений в заседаниях конкурсной комиссии в качестве наблюдателей имеют право участвовать представители иных органов и организаций (в том числе Ассоциации «НП Совет рынка»; некоммерческих организаций, объединяющих субъекты розничных рынков и (или) потребителей электрической энергии и (или) производителей электрической энергии (мощности); территориальные сетевые организации, оказывающие услуги на данной территории), а также представители кредиторов заменяемого гарантирующего поставщика.

Cведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения о порядке заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика:

Паромов Артем Олегович, e-mail: ParomovAO@minenergo.gov.ru, тел.:+7 (495) 631-85-35.

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