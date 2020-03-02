27 февраля во Франкфурте-на-Майне прошла очередная рабочая встреча генерального директора ООО «Энергосервис» В. Фокина по взаимодействию с немецким железнодорожным монополистом - Deutsche Bahn AG.

Во встрече принимали участие руководство и ведущие специалисты управлений DB Netze, в частности: Руководитель технологического развития контактной сети, Начальник отдела технологии и управления объектами инфраструктуры, Начальник отдела контактной сети и технического обслуживания, и ряд других сотрудников заинтересованных подразделений.

Особенный интерес DB Netze вызвала модификация несущего троса МК (успешно применяется в РФ), заменяющая применяемый в ЕЭС трос BzIII. Модификация разработана ООО «Энергосервис» в соответствии с Техническим Заданием Siemens AG, позволяет не только снизить цену при закупке, но и сократить потери энергии при эксплуатации. Дополнительный экономический эффект для DB возникает и за счёт снижения выплат налогов на использование энергоресурсов. Наши продукты оказались крайне интересны, особенно учитывая программу развития и реконструкции DB.

Ранее (в декабре 2019 года), аналогичное совещание прошло в другом инфраструктурном подразделении - DB Energie, где обсуждалась перспективность наших проводов и грозотросов (особенно OPGW) для воздушных линий электропередач. DB Energie Gmbh управляет сетью высоковольтных линий с напряжением 6-110кВ. На встрече была рассмотрена не только возможность пилотного применения инновационных продуктов Энергосервис для воздушных линий (аттестованных к применению в ЕС), но и совместная разработка новых модификаций.

Продолжается и работа с SNCF по испытаниям и применению несущего троса МК во Франции, разработанного ООО «Энергосервис» и серийно производимого ОАО «Северсталь-метиз» для ОАО «РЖД» уже с 2014 года.

Комплексный подход нашей компании к инновационным разработкам заключается не только в построении межотраслевых и международных кооперационных связей по разработке и производству инновационных продуктов, но и их стандартизации. В частности, совместно с МЭИ и АО «РЖД», продолжается работа по стандарту МЭК (IEC) на несущие тросы контактной сети, инициированная Энергосервис (Метсбытсервис, Союзом).

Справка:

Несущий трос контактной сети МК рекомендован Министерством транспорта РФ к приоритетным закупкам компаниями с государственным участием (Протокол № АШ-92 от 21.07.2016), наряду с нашим тросом для тросовых дорожных ограждений.

Deutsche Bahn AG - основной железнодорожный оператор Германии. www.bahn.de

DB Netze - оператор по железнодорожной инфраструктуры, дочерняя компания немецкой национальной железнодорожной холдинговой компании Deutsche Bahn (DB), отвечающая за железнодорожную инфраструктуру и эксплуатацию. Это один из трех брендов DB, созданный в декабре 2007 года вместе с DB Schenker (отделом логистики), и DB Bahn (отделом обслуживания). www.dbnetze.com

DB Energie GmbH является дочерней компанией Deutsche Bahn AG, чья сфера деятельности - производство, закупка и предоставление источников энергии, в основном электроэнергии и дизельного топлива, а также содержание, планирование и строительство энергетических объектов.

SNCF (фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, Национальная компания французских железных дорог) — государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции. www.sncf.fr

МЭК - Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. www.iec.ch

Источник: ООО «Энергосервис»