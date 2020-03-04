Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (в части концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии). Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

Законопроект был разработан Минэнерго в соответствии с «дорожной картой» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для реализации Национальной технологической инициативы «Энерджинет». Он направлен на привлечение дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения и предполагает уменьшение рисков инвесторов за счет юридических гарантий в части неизменности регуляторных условий на всем протяжении срока действия концессионного соглашения.

«Необходимость принятия федерального закона обусловлена недостаточным, по мнению участников рынка, развитием института концессионных соглашений именно в сфере электроэнергетики, и, в первую очередь, на муниципальном уровне. В электроэнергетике на дату разработки законопроекта было заключено всего 44 концессионных соглашения, начиная с 2009 года, в то время как в сфере теплоснабжения – 1344», – рассказала Анастасия Бондаренко.

Проект предусматривает включение в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов электроэнергетики, условий об объеме валовой выручки концессионера (в том числе на каждый год срока действия соглашения), как это уже предусмотрено законом в отношении объектов теплоснабжения и объектов по переработке твердых бытовых отходов. Также проект предполагает, что на регулирование процедуры заключения концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики будут распространяться нормы, касающиеся имущества государственных, муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений.

Как пояснила Анастасия Бондаренко, концессионные соглашения с фиксацией долгосрочных неизменных условий по объему валовой выручки инвестора могут послужить эффективным инструментом по привлечению инвестиций в модернизацию устаревших объектов энергетики в изолированных энергосистемах и труднодоступных регионах страны.