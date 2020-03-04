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Цифровая революция

Минстрой России представил первый индекс IQ городов

Минстрой России представил первый индекс IQ городов

4 марта 2020, 13:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: УМНЫЙ ГОРОД, МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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УМНЫЙ ГОРОД, Минстрой

УМНЫЙ ГОРОД, Минстрой

УМНЫЙ ГОРОД, Минстрой

Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» позволит определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город».

Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей. В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города - это города с населением свыше 100 тысяч человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

«При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году».

Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление городов на 4 группы по численности населения по аналогии расчета индекса качества городской среды: крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры, участвующие в проекте умный город, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.

Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, подходы к её определению обсуждались с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. После апробирования и доработки «IQ городов» он будет синхронизирован с индексом качества городской среды.

Принятая методика расчета индекса IQ городов предполагает деление на 4 группы по численности населения. Крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры регионов и города-пилоты, участвующие в проекте «Умный город». Общее количество пилотов на сегодня – 84 города.

Сам индекс для каждого города равен сумме по десяти показателям (субиндексам). При нормировании мы применили шкалу от 1 до 12.

Первые тройки городов в группах.

I. Крупнейшие города – 15 городов:

  1. Москва -81,19
  2. Казань -52, 58
  3. Санкт-Петербург --50, 37


II. Крупные города - 63 города:

  1. Химки – 66,32
  2. Балашиха – 59,38
  3. Тюмень – 58,31


III. Большие города – 93 города:

  1. Реутов – 71,35
  2. Серпухов – 63,5
  3. Электросталь – 61,88


IV. Административные центры – 20 городов:

  1. Дубна (Московская область) – 72,48
  2. Ивантеевка (Московская область) – 62,18
  3. Наро-Фоминск (Московская область) – 41,02

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