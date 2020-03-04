RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Инновации (разработки)

Новые безгалогенных компаунды для изоляции кабелей низкого напряжения

Новые безгалогенных компаунды для изоляции кабелей низкого напряжения

4 марта 2020, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: ECC
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП 

Обсудить на форуме

138 просмотров

Компания Electric Cable Compounds, Inc. (США) разработала три новых не распространяющих горение, не содержащих галогенов композиций, расширив свою линейку продуктов, сшиваемых во влажной среде.

В настоящее время компания предлагает два новых компаунда AquaGraft®7020 и AquaGraft®8020, предназначенных для изготовления изоляции и оболочек кабельных изделий низкого напряжения, таких как установочные провода, контрольные кабели, а также оболочек кабелей для солнечных батарей, силовых и телекоммуникационных кабелей. Оба новых продукта представляют собой сшиваемые во влажной среде композиции, не содержащие галогенов, не распространяющие горение и соответствующие требованиям UL 1685. Компаунд AquaGraft®7020 имеет расчётную стойкость к воздействию пламени FT2, а компаунд AquaGraft®8020 - FT4.

Ещё один новый продукт компании Electric Cable Compounds - AquaGraft®61-7125. Это также сшиваемая во влажной среде система, не содержащая галогенов, не распространяющая горение, рассчитанная на эксплуатацию при температуре до 1250С, разработанная для использования в конструкциях низковольтных автомобильных кабелей. Это компаунд отвечает требованиям стандартов SAE J1127, SAE J1128 и ISO 6722.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
В Волгограде открылся цех по производству инновационных канатов
На рынок поступили первые сертифицированные полиолефины компании Repsol, получаемые из отходов
КРЭТ готов к серийному производству инновационных противомикробных масок
Испытания безгалогенных компаундов для кабелей связи с медными жилами и волоконно-оптических кабелей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно