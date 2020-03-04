Компания Electric Cable Compounds, Inc. (США) разработала три новых не распространяющих горение, не содержащих галогенов композиций, расширив свою линейку продуктов, сшиваемых во влажной среде.

В настоящее время компания предлагает два новых компаунда AquaGraft®7020 и AquaGraft®8020, предназначенных для изготовления изоляции и оболочек кабельных изделий низкого напряжения, таких как установочные провода, контрольные кабели, а также оболочек кабелей для солнечных батарей, силовых и телекоммуникационных кабелей. Оба новых продукта представляют собой сшиваемые во влажной среде композиции, не содержащие галогенов, не распространяющие горение и соответствующие требованиям UL 1685. Компаунд AquaGraft®7020 имеет расчётную стойкость к воздействию пламени FT2, а компаунд AquaGraft®8020 - FT4.

Ещё один новый продукт компании Electric Cable Compounds - AquaGraft®61-7125. Это также сшиваемая во влажной среде система, не содержащая галогенов, не распространяющая горение, рассчитанная на эксплуатацию при температуре до 1250С, разработанная для использования в конструкциях низковольтных автомобильных кабелей. Это компаунд отвечает требованиям стандартов SAE J1127, SAE J1128 и ISO 6722.