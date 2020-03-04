По многочисленным просьбам компаний Оргкомитет «КонТЭКста» увеличил сроки подачи заявок на лучший PR-проект до начала апреля. Конкурс проводится одиннадцать лет при поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК. В нем могут принять участие все компании топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, промышленного блока. Лауреатов конкурса ждут дипломы и подарки.

В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки.

На конкурс принимаются проекты компаний, реализованные до конца 31.12.2019 года. Заявки от компаний принимаются до 01 апреля 2020 года.

Премия проводится по следующим номинациям:

Лучшая коммуникационная деятельность

Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта

Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала

Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию

Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения

Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий

Проекты по развитию территорий

Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности

Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления

Проекты по работе с потребителями

Проекты по внутренним коммуникациям

Благотворительные проекты

Проекты по антикризисному PR

Имиджевые PR-проекты

Социальные проекты

Образовательные проекты

Digital -проекты

Корпоративные СМИ

Корпоративные календари

Проекты по корпоративному волонтерству

Лидер коммуникаций

Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

В номинации «Лидер коммуникаций» будет оцениваться личный вклад в развитие коммуникационной отрасли, одним из основных критериев оценки станет качество видео-презентации номинантов.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности энергокомпаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, профессионализм при взаимодействии с журналистами. Теперь компании будут оцениваться в зависимости от категории, в которую они входят – сетевые, генерирующие, теплоэнергетические, угольные, нефтегазовые и промышленные, компании по производству оборудования для ТЭК, научно-исследовательские, инжиниринговые и проектные.

Последний этап оценки проектов - День открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов. Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.

Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме «КонТЭКст».

Заявку можно скачать тут: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Дерзайте! Все получится!

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

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Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК

Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК и член Исполкома РАСО, член Совета Гильдии маркетологов, руководитель подкомитета по коммуникационному консалтингу МТПП.

Официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Минпромторг России;

Союз нефтегазопромышленников;

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Гильдия маркетологов России;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Центр социального проектирования «Платформа»;

РСПП;

ТПП;

МТПП

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный медиа-партнер: Sostav.ru

Официальный Телеграм-канал: Energy Today

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ:

Центр энергетической экспертизы, Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRO Бизнес», журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергополис», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», RusCable.ru, Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России, Peretok.ru, «Public.ru», «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, и другие.

Подробную информацию о премии «КонТЭКст» можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook : https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru