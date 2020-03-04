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Мероприятия

Оргкомитет Премии "КонТЭКст" увеличил сроки подачи заявок на конкурс до 1 апреля 2020 года

Оргкомитет Премии КонТЭКст увеличил сроки подачи заявок на конкурс до 1 апреля 2020 года

4 марта 2020, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ

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КонТЭКст

По многочисленным просьбам компаний Оргкомитет «КонТЭКста» увеличил сроки подачи заявок на лучший PR-проект до начала апреля. Конкурс проводится одиннадцать лет при поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК. В нем могут принять участие все компании топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, промышленного блока. Лауреатов конкурса ждут дипломы и подарки.

В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки.

На конкурс принимаются   проекты компаний, реализованные до конца 31.12.2019 года. Заявки от компаний принимаются до 01 апреля 2020 года.

Премия проводится по следующим номинациям:

  • Лучшая коммуникационная деятельность
  • Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта
  • Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала
  • Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию
  • Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения
  • Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий
  • Проекты по развитию территорий
  • Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности
  • Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления
  • Проекты по работе с потребителями
  • Проекты по внутренним коммуникациям
  • Благотворительные проекты
  • Проекты по антикризисному PR
  • Имиджевые PR-проекты
  • Социальные проекты
  • Образовательные проекты
  • Digital -проекты
  • Корпоративные СМИ
  • Корпоративные календари
  • Проекты по корпоративному волонтерству
  • Лидер коммуникаций
  • Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

В номинации «Лидер коммуникаций» будет оцениваться личный вклад в развитие коммуникационной отрасли, одним из основных критериев оценки станет качество видео-презентации номинантов.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности энергокомпаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании,  информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, профессионализм при взаимодействии с журналистами. Теперь компании будут оцениваться в зависимости от категории, в которую они входят – сетевые, генерирующие, теплоэнергетические, угольные, нефтегазовые и промышленные, компании по производству оборудования для ТЭК, научно-исследовательские,  инжиниринговые и проектные.

Последний этап оценки проектов - День открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов. Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.

Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме «КонТЭКст».

Заявку можно скачать тут: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Дерзайте! Все получится!

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Следите за новостями на нашей странице в facebook: https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК

Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК и член Исполкома РАСО, член Совета Гильдии маркетологов, руководитель подкомитета по коммуникационному консалтингу МТПП.

Официальные партнеры конкурса:

  • Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);
  • Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
  • Минпромторг России;
  • Союз нефтегазопромышленников;
  • Союз журналистов России;
  • Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным  медиа России (АКМР);
  • Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);
  • Гильдия маркетологов России;
  • Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;
  • МГИМО (У) МИД РФ;
  • РГУ нефти и газа им. Губкина;
  • НИУ МЭИ;
  • РУДН;
  • Проект «Надежный партнер»;
  • Центр социального проектирования «Платформа»;
  • РСПП;
  • ТПП;
  • МТПП

Генеральный информационный партнер:  МИА «Россия сегодня»

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер:  «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный медиа-партнер: Sostav.ru

Официальный Телеграм-канал: Energy Today

Премии «КонТЭКст»  оказывают информационную  поддержку  более 20 отраслевых СМИ:

Центр энергетической экспертизы, Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRO Бизнес», журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергополис», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», RusCable.ru, Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России, Peretok.ru, «Public.ru», «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, и другие.

Подробную информацию о премии «КонТЭКст» можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК:  http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook:  https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru

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