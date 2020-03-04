Открытая студия RusCable Review
4 марта 2020, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
По многочисленным просьбам компаний Оргкомитет «КонТЭКста» увеличил сроки подачи заявок на лучший PR-проект до начала апреля. Конкурс проводится одиннадцать лет при поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК. В нем могут принять участие все компании топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, промышленного блока. Лауреатов конкурса ждут дипломы и подарки.
В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки.
На конкурс принимаются проекты компаний, реализованные до конца 31.12.2019 года. Заявки от компаний принимаются до 01 апреля 2020 года.
Премия проводится по следующим номинациям:
В номинации «Лидер коммуникаций» будет оцениваться личный вклад в развитие коммуникационной отрасли, одним из основных критериев оценки станет качество видео-презентации номинантов.
Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности энергокомпаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, профессионализм при взаимодействии с журналистами. Теперь компании будут оцениваться в зависимости от категории, в которую они входят – сетевые, генерирующие, теплоэнергетические, угольные, нефтегазовые и промышленные, компании по производству оборудования для ТЭК, научно-исследовательские, инжиниринговые и проектные.
Последний этап оценки проектов - День открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов. Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.
Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме «КонТЭКст».
Заявку можно скачать тут: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/
Дерзайте! Все получится!
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/
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Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК
Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК и член Исполкома РАСО, член Совета Гильдии маркетологов, руководитель подкомитета по коммуникационному консалтингу МТПП.
Официальные партнеры конкурса:
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info
Официальный медиа-партнер: Sostav.ru
Официальный Телеграм-канал: Energy Today
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ:
Центр энергетической экспертизы, Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRO Бизнес», журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергополис», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», RusCable.ru, Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России, Peretok.ru, «Public.ru», «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, и другие.
Подробную информацию о премии «КонТЭКст» можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/
Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook: https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts
Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru
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