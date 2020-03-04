Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, на 10 лет освобождающий управляющие компании и резидентов индустриальных парков от уплаты налога на имущество. Потери бюджета при этом оцениваются в 22 млн рублей в год, сообщает во вторник пресс-служба республиканского парламента.

"Управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков и технопарков могут воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон, освобождающий их от уплаты данного налога на 10 лет", - говорится в сообщении.

Льгота будет распространяться, расположенное в границах индустриального парка и использующегося для производственной деятельности. По предварительной оценке, экономическая эффективность новой меры превысит потери республиканского бюджета.

"Освобождение промышленных парков от налога на имущество - это минус 22 млн рублей в год для республиканского бюджета. Но мы рассчитываем на увеличение количества рабочих мест и рост производства, что принесет дополнительные поступления НДФЛ и налога на прибыль в объеме не менее 200 млн рублей", - цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.

Льгота также позволит увеличить количество индустриальных парков на территории республики, количество которых по стратегии развития региона до 2024 года должно составить 50.