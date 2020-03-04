Компания «Русатом Гринвэй» (входит в Госкорпорацию «Росатом») подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере производства и использования альтернативного топлива (RDF- топлива, англ. Refuse Derived Fuel, топливо на основе отходов производства и потребления).

Соглашение предполагает реконструкцию межмуниципального центра по обращению с отходами в г. Первоуральск для производства альтернативного топлива, технологического грунта и отбора полезных компонентов (пластик, металл, картон и т.п.) для вторичной переработки.

В составе технологического оборудования планируется использовать оптические сепараторы, анализаторы физико-химических свойств с полной цифровизацией процесса переработки поступающих отходов.

«В процессе переработки предполагается извлекать до 80% полезных компонентов отходов. Современное оборудование и анализаторы позволяют тщательно следить за составом, технологический процесс исключает попадание во вторичную переработку опасных веществ», - подчеркнул Дмитрий Хватков, генеральный директор «Русатом Гринвэй».

RDF-топливо будет использоваться при производстве цемента без образования остатка на предприятии ООО «СЛК Цемент». «Европейский холдинг», в состав которого входит данное предприятие, успешно применяет технологию использования RDF-топлива в производстве цемента более 20 лет и готов реализовать ее в г. Сухой лог Свердловской области.

Технологический грунт, ещё один продукт вторичной переработки, позволит производить рекультивацию полигонов без использования плодородных слоев поверхности почв, сохраняя тем самым природный баланс. Данная технология переработки действует в большинстве европейских стран уже несколько десятков лет.

Вовлечение отходов во вторичный оборот экономически выгодно для промышленных предприятий, и является важнейшим экологическим аспектом для всего уральского региона.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Гринвэй»