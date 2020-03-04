RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Контракты

"Русатом Гринвэй" подписал соглашение о производстве RDF- топлива в Свердловской области

Русатом Гринвэй подписал соглашение о производстве RDF- топлива в Свердловской области

4 марта 2020, 12:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ, ЭКОЛОГИЯ, RDF- ТОПЛИВО

Обсудить на форуме

138 просмотров

Компания «Русатом Гринвэй» (входит в Госкорпорацию «Росатом») подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере производства и использования альтернативного топлива (RDF- топлива, англ. Refuse Derived Fuel, топливо на основе отходов производства и потребления).

Соглашение предполагает реконструкцию межмуниципального центра по обращению с отходами в г. Первоуральск для производства альтернативного топлива, технологического грунта и отбора полезных компонентов (пластик, металл, картон и т.п.) для вторичной переработки. 

В составе технологического оборудования планируется использовать оптические сепараторы, анализаторы физико-химических свойств с полной цифровизацией процесса переработки поступающих отходов.

«В процессе переработки предполагается извлекать до 80% полезных компонентов отходов. Современное оборудование и анализаторы позволяют тщательно следить за составом, технологический процесс исключает попадание во вторичную переработку опасных веществ»,  - подчеркнул Дмитрий Хватков, генеральный директор «Русатом Гринвэй». 

RDF-топливо будет использоваться при производстве цемента без образования остатка на предприятии ООО «СЛК Цемент». «Европейский холдинг», в состав которого входит данное предприятие, успешно применяет технологию использования RDF-топлива в производстве цемента более 20 лет и готов реализовать ее в г. Сухой лог Свердловской области.

Технологический грунт, ещё один продукт вторичной переработки, позволит производить рекультивацию полигонов без использования плодородных слоев поверхности почв, сохраняя тем самым природный баланс. Данная технология переработки действует в большинстве европейских стран уже несколько десятков лет. 

Вовлечение отходов во вторичный оборот экономически выгодно для промышленных предприятий, и является важнейшим экологическим аспектом для всего уральского региона.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Гринвэй»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Топливная компания Росатома
Александр Новак и Посол Беларуси в России Владимир Семашко подписали Протокол
РЭМЗ приобрела компания из Краснодарского края
Росатом и ФМБА России подписали соглашение о развитии сотрудничества

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно