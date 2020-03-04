В рамках рабочей поездки в Казань генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил центральный офис ОАО «Сетевая компания». В ходе встречи с топ-менеджерами компании - заместителем генерального директора - техническим директором Илшатом Галимзяновым и заместителем генерального директора по корпоративной политике Вадимом Лукиным состоялся обмен опытом по реализации проектов цифровой трансформации, затронуты вопросы развития корпоративных сервисов.

Представитель татарстанской компании рассказал о ключевых направлениях производственной деятельности компании, инновационных разработках, которые применяются для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электроэнергии. В свою очередь генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ознакомил с первыми эффектами от ускоренной реализации в возглавляемых им компаниях мероприятий Концепции цифровой трансформации.

В Центре управления сетями ОАО «Сетевая компания» глава российских энергокомпаний ознакомился с ходом реализации реформы оперативно-диспетчерского управления в ОАО «Сетевая компания». Напомним, что проект по созданию объединенных диспетчерских пунктов, ранее реализованный в ПАО «Россети», вызвал интерес татарстанских электросетевиков несколько лет назад и был перенесен на «татарстанскую почву» с учетом специфики территории. Вследствие реформы в Республике Татарстан будет оптимизировано 50 диспетчерских пунктов, находящихся в районах электрических сетей, а в состав новой структуры целевой модели оперативно-технологического управления войдут 9 диспетчерских пунктов филиалов и ЦУС. Целями проводимой реорганизации станут повышение эффективности ОТУ и качества обслуживания потребителей.

Во время экскурсии в Центре управления сетями заместитель-технического директора по ОТУ- начальник ЦУС Равиль Баязитов проинформировал Игоря Маковского об истории создания ЦУС в компании, структуре оперативного обслуживания, описал алгоритм действий оперативного персонала во время возникновения нештатных ситуаций.

В завершение встречи Игорь Маковский пригласил татарстанских энергетиков посетить ЦУСы в регионах операционной ответственности компаний.