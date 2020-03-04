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СИГРЭ просит помощи в сборе архивных документов к празднованию 100-летнего юбилея

СИГРЭ просит помощи в сборе архивных документов к празднованию 100-летнего юбилея

4 марта 2020, 11:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

На 48-й Парижской Сессии Центральный офис СИГРЭ начинает празднование 100-летия с момента образования Ассоциации.

По этому случаю Парижский офис просит оказать содействие в сборе исторически важных документов (письма, тексты, газетные статьи, фотографии членов, должностных лиц или событий) о ранней деятельности Ассоциации, иллюстрирующие первые годы СИГРЭ (1921-1938 гг.) или более поздние важные события, связанные с СИГРЭ и имеющие историческую ценность.

Если Вы имеете доступ к подобным материалам, просим направить сканы документов в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ на адрес электронной почты cigre@cigre.ru до 20 марта 2020 года.

Также информируем Вас, что со стороны РНК СИГРЭ также начата работа по подготовке к 100-летию участия России (СССР) в СИГРЭ (2023 год). Планируется издание книги «СИГРЭ в России 100 лет» (1923 – 2023), как продолжение/переиздание изданной ранее книги В.Х. Ишкина «СИГРЭ в России 50 лет», а также создание архива воспоминаний активных участников сотрудничества как с нашей стороны, так и коллег из-за рубежа.

Просим Всех свидетелей и участников работы в СИГРЭ, а также их родственников оказать содействие в сборе воспоминаний и иных материалов. В случае необходимости мы готовы выехать для записи интервью, а также оплатить почтовые расходы.

Заранее благодарим!

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

Иллюстрация из книги ИШКИНА В.Х. «СИГРЭ в России: 50 лет (1957 – 2007) – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007 – 224 с. – ISBN 978-5-9221-0912-3

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