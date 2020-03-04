27–30 апреля 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете проводится Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения – 2020: Энергетика и цифровая трансформация» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Конференция состоится при поддержке Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и фонда «Надежная смена».

В рамках конференции будут проводиться:

выставка и конкурс научно-технических разработок школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых;

мастер-классы;

конкурс на лучшее студенческое научное общество среди ВУЗов и институтов энергетического профиля.

Условия участия в конференции:

Участниками Конференции могут быть обучающиеся российских и зарубежных университетов, колледжей, «энергетических» классов общеобразовательных учреждений, аспиранты, молодые ученые и специалисты компаний и предприятий в возрасте не старше 35 лет, занимающиеся научно-техническими и прикладными исследованиями, опытно-конструкторскими и проектными работами по тематическим направлениям Конференции, а также заведующие и преподаватели кафедр вузов, эксперты. Допускается отступление от данных условий для соавторов, если хотя бы один из них соответствует этим условиям.

Материалы конференции будут изданы в виде сборника в электронной и печатной версиях с присвоением ISВN и регистрацией издания в Книжной палате с размещением в системе РИНЦ.

В представленных работах должны быть отражены: актуальность рассматриваемой проблемы, новизна проведенных исследований, личный вклад автора, практическая ценность, перспективы использования полученных результатов.

Оргкомитет и редакционная группа оставляет за собой право не включать в сборник материалы докладов:

при условии, что не представлены (не ясны) указанные выше позиции; при условии несоответствия требованиям к оформлению.

Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей стороны.

Заявки принимаются до 6 марта 2020 года.

Для участия в работе конференции необходимо:

Зарегистрироваться (каждый тезис регистрируется отдельно) на https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6130/. Электронный вариант тезиса (с расширением .doc или .docx) и скан-копию с подписью научного руководителя (с расширением .jpg или .PDF) необходимо загрузить при регистрации.

От одного автора может быть представлено не более трех докладов.

Важные даты:

Регистрация, представление тезисов докладов авторов до 05.03.2020 Рецензирование представленных материалов до 15.03.2020 Результаты рецензирования будут отражены в Личном кабинете на портале Ломоносов с 11.03.20

по 18.03.20 Оплата оргвзносов и экспертных заключений до 31.03.2020 Рассылка приглашений на конференцию до 10.04.2020 Работа конференции 27 – 30 апреля 2020 года

Более подробная информация о научных направлениях и секциях конференции, стоимости участия и требованиях к оформлению тезисов доклада доступна в информационном сообщении по ссылке.

Оргкомитет Конференции:

420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, В-205, КГЭУ, ОНИРС, nirs15_kgeu@mail.ru

Гольтваниченко Анжелика Олеговна, координатор от Фонда «Надежная смена», тел. + 7 (910) 834 05 93, e-mail: goltvanichenko@fondsmena.ru.

Технический секретариат:

Ибадов Амил Ахлиманович,

Григорьева Марина Олеговна,

Цветкова Оксана Викторовна

тел./факс (843) 519-43-4

Актуальная информация об Конференции:

Официальный сайт МС РНК СИГРЭ: http://www.cigre.ru/rnk/youth/

На сайте Фонда «Надежная смена»: http://fondsmena.ru/project/kgeu2020/

На сайте КГЭУ: https://kgeu.ru/News/Item/122/9312