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4 марта 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
27–30 апреля 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете проводится Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения – 2020: Энергетика и цифровая трансформация» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Конференция состоится при поддержке Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и фонда «Надежная смена».
В рамках конференции будут проводиться:
Условия участия в конференции:
Участниками Конференции могут быть обучающиеся российских и зарубежных университетов, колледжей, «энергетических» классов общеобразовательных учреждений, аспиранты, молодые ученые и специалисты компаний и предприятий в возрасте не старше 35 лет, занимающиеся научно-техническими и прикладными исследованиями, опытно-конструкторскими и проектными работами по тематическим направлениям Конференции, а также заведующие и преподаватели кафедр вузов, эксперты. Допускается отступление от данных условий для соавторов, если хотя бы один из них соответствует этим условиям.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника в электронной и печатной версиях с присвоением ISВN и регистрацией издания в Книжной палате с размещением в системе РИНЦ.
В представленных работах должны быть отражены: актуальность рассматриваемой проблемы, новизна проведенных исследований, личный вклад автора, практическая ценность, перспективы использования полученных результатов.
Оргкомитет и редакционная группа оставляет за собой право не включать в сборник материалы докладов:
Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей стороны.
Заявки принимаются до 6 марта 2020 года.
Для участия в работе конференции необходимо:
От одного автора может быть представлено не более трех докладов.
Важные даты:
|
Регистрация, представление тезисов докладов авторов
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до 05.03.2020
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Рецензирование представленных материалов
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до 15.03.2020
|
Результаты рецензирования будут отражены в Личном кабинете на портале Ломоносов
|
с 11.03.20
|
Оплата оргвзносов и экспертных заключений
|
до 31.03.2020
|
Рассылка приглашений на конференцию
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до 10.04.2020
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Работа конференции 27 – 30 апреля 2020 года
Более подробная информация о научных направлениях и секциях конференции, стоимости участия и требованиях к оформлению тезисов доклада доступна в информационном сообщении по ссылке.
Оргкомитет Конференции:
420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, В-205, КГЭУ, ОНИРС, nirs15_kgeu@mail.ru
Гольтваниченко Анжелика Олеговна, координатор от Фонда «Надежная смена», тел. + 7 (910) 834 05 93, e-mail: goltvanichenko@fondsmena.ru.
Технический секретариат:
Ибадов Амил Ахлиманович,
Григорьева Марина Олеговна,
Цветкова Оксана Викторовна
тел./факс (843) 519-43-4
Актуальная информация об Конференции:
Официальный сайт МС РНК СИГРЭ: http://www.cigre.ru/rnk/youth/
На сайте Фонда «Надежная смена»: http://fondsmena.ru/project/kgeu2020/
На сайте КГЭУ: https://kgeu.ru/News/Item/122/9312
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