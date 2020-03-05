Средства будут направлены на сооружение как основных объектов – зданий ректоров, турбин, градирни, так и вспомогательных – административные здания, резервного энергоснабжения, насосной станции подпитки и т.д. Сейчас на площадке развернуты работы по строительству 44 объектов.

«Мы идем в хорошем темпе. Все запланированные на февраль строительно-монтажные работы и поставки на площадку строительства готового в этот период оборудования выполнены в полном объеме», - пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Николай Митрофанов.

В феврале специалисты выполнили два ключевых события – завершили бетонирование перекрытия на отметке -0,05 метра вспомогательного реакторного здания энергоблока №2 и монтаж первого яруса наружной защитной оболочки реактора энергоблока №1. Специалисты полностью завершили армирование кольцевого фундамента башенной испарительной градирни энергоблока №1 в объеме 1359 тонн.

«Больше всего средств в феврале направлено на строительно-монтажные работы – более 379 миллионов рублей, – продолжил Николай Митрофанов. – Следующим ключевым событием станет начало бетонирования стен на отметке минус 4,250 метра здания резервного пункта управления блоков. К этим работам планируем приступить в середине апреля».

Сейчас на площадке по сооружению Курской АЭС-2 работают 4699 человек, без учета инженерного персонала.