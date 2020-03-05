РФ заинтересована в проекте строительства метрополитена в Сербии. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая в четверг в Казани на 18-м заседании межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Одним из флагманских инфраструктурных проектов (России и Сербии - прим. ТАСС) могло бы быть строительство метрополитена в Сербии", - сказал он.

Борисов также отметил, что Россия рассчитывает на углубление сотрудничества при модернизации железнодорожной инфраструктуры Сербии силами РЖД. "Заслуживают поддержки усилия "Уралтрансмаша", ведущего переговоры с сербской стороной о комплексной модернизации трамвайного парка сербской столицы с поставкой самых современных трамваев", - добавил вице-премьер.

До 2025 года в Сербии планируется направить €14 млрд на реализацию национальной программы инфраструктурного развития, 3,5 млрд из них - на развитие железнодорожной инфраструктуры. По данным Railway Gazette, правительство страны выделит на реализацию этого проекта €57,5 млн, еще €172,5 млн предоставит Россия в качестве экспортного кредита в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2019 года.