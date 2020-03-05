RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Инвестиции (проекты)

Борисов: Россия рассматривает строительство метро в Сербии как флагманский проект

Борисов: Россия рассматривает строительство метро в Сербии как флагманский проект

5 марта 2020, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, СЕРБИЯ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

164 просмотра

РФ заинтересована в проекте строительства метрополитена в Сербии. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая в четверг в Казани на 18-м заседании межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Одним из флагманских инфраструктурных проектов (России и Сербии - прим. ТАСС) могло бы быть строительство метрополитена в Сербии", - сказал он.

Борисов также отметил, что Россия рассчитывает на углубление сотрудничества при модернизации железнодорожной инфраструктуры Сербии силами РЖД. "Заслуживают поддержки усилия "Уралтрансмаша", ведущего переговоры с сербской стороной о комплексной модернизации трамвайного парка сербской столицы с поставкой самых современных трамваев", - добавил вице-премьер.

До 2025 года в Сербии планируется направить €14 млрд на реализацию национальной программы инфраструктурного развития, 3,5 млрд из них - на развитие железнодорожной инфраструктуры. По данным Railway Gazette, правительство страны выделит на реализацию этого проекта €57,5 млн, еще €172,5 млн предоставит Россия в качестве экспортного кредита в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2019 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 300 километров кабелей обновят в столичном метро в 2020 году
Строительство транспортно-логистического терминала в ПЛП за 5 млрд рублей начнется в 2020 году
Резидент ТОР
Названы сроки строительства центра инноваций
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно