Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Для Ванкорского кластера "Роснефти" предоставляется вычет по НДПИ при условии инвестирования в инфраструктуру. Закон содержит льготы для новых проектов в сфере СПГ, распространяет режим НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики.

Документ (N895543-7) был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ одновременно с пакетом документов о преференциях для инвестиционных проектов в Арктике в феврале.

Для добычи на шельфе утверждены льготы по аналогии с действующими условиями налогообложения для четвертой категории новых морских месторождений: НДПИ - 5% для нефти и 1% для газа в течение 15 лет промышленной добычи.

Для СПГ-проектов и газохимии принята нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии продукта. Нулевая ставка будет применяться до достижения накопленного объема добычи газа 250 млрд кубометров либо в течение 12 лет с даты продажи первой партии товаров. Данная льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Преференциальный режим по НДПИ будет применяться только к участкам недр, расположенным севернее Северного полярного круга в границах Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, Красноярского края, республики Саха (Якутия), Чукотского и Ненецкого автономного округа.

Закон вводит льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях Арктики - это распространение режима НДД от добычи углеводородного сырья на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. "Главным образом, это распространение режима НДД на Таймырский полуостров, где может сформироваться новая нефтегазовая провинция, если соответствующие ресурсы углеводородного сырья там будут подтверждены.

Еще одна новация, заложенная в закон, - это предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр для Ванкорского кластера, который осваивает "Роснефть". Льготы предоставляются при инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. При цене на нефть выше базовой компания вправе будет получить вычет по НДПИ в размере соответствующих затрат на инфраструктуру. При этом инфраструктурные объекты должны будут быть введены в эксплуатацию до 1 января 2030 года. Налоговый вычет применяется с 1-го числа налогового периода, в котором вступили в силу рассматриваемые нормы, до истечения 120 налоговых периодов (10 лет) с начала применения налогового вычета.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.