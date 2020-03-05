Группа компаний ПИК продала первые франшизы на использование своих технологий в строительстве. Одну из них приобрели в Ярославле — речь идет о ГК «Фора», гендиректором которой является депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. Компания построит жилой комплекс «Арена» — это 34 тысячи квадратных метров жилья.

По сути, ПИК-Франшиза — многоуровневая система. В данном случае ПИК не просто помогает получить кредит на строительство, но и передает свои компетенции и технологии, а также полноценно ведет проект — являясь безусловным экспертом для банков, группа компаний ПИК позволяет получить застройщикам проектное финансирование. Сложности с его получением возникли после перехода на эксроу-счета. Банки получили возможность дополнять кредитные договоры своими, порой неисполнимыми, условиями. Это привело к резкому снижению количества выданных кредитов. К примеру, в Ярославской области на получение проектного финансирования и строительство жилья по эскроу-счетам было подано 37 заявок за девять месяцев. В 20 из них было отказано, еще 10 находятся на рассмотрении. Это, в свою очередь, приводит к банкротству застройщиков. ПИК по франшизе в таком случае выступает в качестве своего рода поручителя как по финансово-технической модели, так и по качеству проектирования и строительства.

— При заключении соглашения с ПИК-Франшиза, мы получили от них разработку финансовой модели и проведение полного финансово-технического аудита строящегося объекта и самого застройщика, что позволило оперативно привлечь проектное финансирование в размере 850 млн руб на очень выгодных условиях от МСП Банка, являющегося одним из стратегических партнеров ПИК-Франшиза и развивающего проекты по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в области жилищного строительства, в том числе в ярославском регионе. При этом важно, что условия контракта предполагают, что ПИК не просто делится технологиями и сервисами, но и сопровождает проект до конца — ведь прибыль, которую получит крупнейший девелопер России от продажи франшизы напрямую зависит от заработка застройщика, — пояснил ЯРНОВОСТЯМ Роман Фомичев.

Руководитель «Форы» отметил, что внедрение посредством масштабирования в систему управления независимого предприятия-девелопера, принципов и стандартов ведения девелоперского бизнеса от Группы ПИК, позволяет не только получить возможность проектного финансирования на уникальных условиях, но и создавать особый продукт с высоким уровнем потребительских свойств, востребованный на рынке.

Проект был реализован при поддержке правительства Ярославской области — важную роль сыграли департаменты строительства и инвестиций и промышленности региона. По сути, они помогали выстраивать взаимодействие на федеральном уровне.

— Для нашего региона и для правительства Ярославской области — это, несомненно, важнейший аспект в реализации планов субъекта как по вводу жилья и созданию комфортной и благоприятной городской среды, так и по формированию инвестклимата в отрасли, имеющей мультипликативный эффект для развития экономики региона в целом, — пояснил ЯРНОВОСТЯМ Роман Фомичев.

Другая коллаборация подобного рода у группы компаний ПИК в Чите — местный застройщик создает жилой комплекс «Хороший».