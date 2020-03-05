Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон (Angela Wilkinson) и заместитель генерального директора Главного управления по энергетике Европейской комиссии профессор Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt) презентовали итоги ежегодного исследования World Energy Issues Monitor 2020 в Брюсселе. В документе в том числе отражены результаты работы Мирового энергетического конгресса 2019 года. В 2022 году мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. Организаторами Конгресса выступят Мировой энергетический совет, Российский национальный комитет Мирового энергетического совета и Фонд Росконгресс.

World Energy Issues Monitor 2020 – уникальное исследование МИРЭС о ключевых проблемах и приоритетных задачах отрасли в 2020 году, основанное на мнениях ведущих экспертов в области энергетики. По результатам опроса более 3 000 лидеров энергетической сферы из 104 стран мира МИРЭС определил основные тенденции и глобальную повестку энергетической сферы и смежных отраслей с учетом регионального аспекта.

Ключевые выводы исследования этого года:

макроэкономические и геополитические проблемы являются ключевыми факторами неопределенности;

технологические инновации становятся определяющим фактором для решения приоритетных задач энергетической отрасли;

самообеспечение, а не региональная интеграция, остается главным условием энергетической безопасности.

Нововведением этого года стало исследование восприятия потребителями перехода на новые источники энергии.

«Необходимость вовлечения общества в развитие энергетических систем становится более актуальной. Мы выходим за пределы традиционного энергетического сектора для того, чтобы привлечь новых лидеров и представителей индустрии альтернативных источников энергии», – отметила генеральный секретарь МИРЭС Анджела Уилкинсон.

World Energy Issues Monitor 2020 определяет изменяющиеся модели, которые оказывают влияние на развитие энергетических систем и на происходящий переход на мульти-локальные, региональные и глобальные основы. Ниже перечислены некоторые из ключевых тем и трендов, которые возникли по результатам исследования этих моделей и анализа поведения потребителей:

третье десятилетие XXI века может стать десятилетием потребителя;

контроль объемов и сокращение выбросов углекислого газа приобретает все большее значение для нефтегазового сектора;

значимость атомной энергетики для Европы остается высокой, несмотря на расхождение мнений по этому вопросу.



Генеральный секретарь МИРЭС Анджела Уилкинсон также подчеркнула:

«Наше ежегодное исследование World Energy Issues Monitor является уникальным инструментом для глобального понимания всех происходящих изменений, связанных с развитием энергетических систем и исследованием новых источников энергии».

Подробнее ознакомиться с отчетом исследования можно на сайте Мирового энергетического совета .

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress . org

Мировой энергетический конгресс, главное мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС), является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости энергетической отрасли. Начиная с 1924 года Мировой энергетический конгресс проходит каждые три года. В рамках Конгресса традиционно проходит специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики, нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы, отраслевые ассоциации СМИ. 25-й Мировой энергетический конгресс пройдет 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Организатор – Фонд Росконгресс.

worldenergycongressrussia.org